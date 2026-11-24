Депутат Рази Нуруллаев заявил о необходимости противодействия кумовству, продвижению родственников и знакомых должностных лиц по службе, а также притеснению опытных сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом парламентарий заявил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта «О конфликте интересов».

По словам депутата, смена руководства в государственных структурах нередко сопровождается кадровыми перестановками, в результате которых родственники, друзья и знакомые нового руководителя получают возможности для карьерного роста, тогда как сотрудники с многолетним профессиональным опытом подвергаются давлению и вынуждены покидать свои должности.

Нуруллаев подчеркнул, что назначение одного человека не должно оборачиваться потерей работы для десятков других специалистов. Он отметил, что проблема заключается не в самом факте трудоустройства родственников чиновников, поскольку они также имеют право на профессиональное развитие, а в том, насколько объективными являются основания для их назначения. По его мнению, решающим фактором должны быть знания, квалификация и личные достижения кандидата, а не служебное положение его родственников.

Парламентарий выразил надежду, что принятие закона поможет изменить укоренившееся в обществе представление о том, что без личных связей невозможно добиться успеха. Он обратил внимание на то, что родители не должны уделять поиску влиятельных покровителей для трудоустройства детей столько же внимания, сколько их образованию. Молодые специалисты должны рассчитывать на собственные знания, диплом и труд, а не на связи своих семей.

Отдельно депутат остановился на социальных последствиях кумовства. По его оценке, подобная практика наносит ущерб не только экономике, но и моральному состоянию общества. Люди, сталкивающиеся с несправедливым отношением и нарушением своих трудовых прав, постепенно теряют доверие к государственным институтам, перестают верить в возможность профессиональной самореализации и задумываются об эмиграции. В то же время те, кто не обладает необходимыми способностями, начинают воспринимать поиск влиятельных связей как наиболее эффективный способ карьерного продвижения.

Нуруллаев также указал на необходимость учитывать другую сторону конфликта интересов — использование должностных полномочий для ограничения законных возможностей отдельных граждан по личным мотивам. В частности, речь идет о случаях, когда человек сталкивается с препятствиями из-за неприязни со стороны чиновника, критики в его адрес или личных разногласий. Депутат подчеркнул, что права граждан должны защищаться независимо от их отношений с представителями власти, а государственные служащие обязаны одинаково применять закон как к близким людям, так и к своим оппонентам.

По мнению парламентария, принятие соответствующего законодательного акта должно сопровождаться изменением подходов к государственному управлению. Он напомнил, что должностные полномочия предоставляются для решения общественных задач и служения гражданам, а не для создания преимуществ родственникам, друзьям и знакомым. Государственные учреждения, подчеркнул депутат, не должны превращаться в семейные предприятия или организации, действующие в интересах узкого круга лиц.

Нуруллаев отметил, что эффективность закона будет определяться не только его принятием, но и реальными изменениями в повседневной жизни граждан. По его словам, результатом должно стать общество, в котором для трудоустройства, карьерного продвижения, развития предпринимательства и защиты своих прав людям не придется искать влиятельных знакомых и обращаться к покровителям. Основной гарантией равных возможностей и справедливого отношения к каждому гражданину должен стать закон.