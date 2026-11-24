«Особенности азербайджанского народа можно увидеть в его фольклоре. В фольклоре мы можем наблюдать характер женщины и мужчины, все их качества как людей».

Как передает BizimMedia, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндуз Исмаилов на панельной дискуссии «Образование, наука и просвещение: сила женского интеллекта в развитии общества», организованной в рамках конференции на тему «Роль женщин в формировании толерантного и прогрессивного общества».

По его словам, необходимо обратить внимание на роль женщины в семье в «Китаби деде Горгуд», «Кероглу» и других дастанах.

«Наш фольклор отражает целостный образ азербайджанской женщины. Женщина уподобляется Богу, право матери приравнивается к праву Бога. Способность созидать приписывается как Творцу, так и женщине. Ни в одном нашем дастане у азербайджанского мужчины нет двух жен. У него одна жена, и они идут по жизни вместе. Эта особенность встречается и в фольклоре других тюркоязычных народов.

Представьте себе: начало XX века, 1905 год. В 1899 году на территории, где сейчас расположена Музыкальная школа имени Бюльбюля, был построен большой православный собор. На его возведение азербайджанские женщины пожертвовали свои ювелирные украшения, и купола храма были покрыты золотом, полученным именно из этих драгоценностей.

Набат ханым же на средства, выделенные из собственного, махра (брачного выкупа), оказывает поддержку строительству мечети Тезепир. Состоятельные азербайджанские мужчины предлагают ей свою помощь.

Среди них были и ее родственники - Шамси Асадуллаев, Гаджи Султанали и Муртуза Мухтаров. Набат ханым ответила им так: «Если в вас столько чести и рвения, постройте еще одну мечеть сами».

Проявляя толерантность по отношению к церкви, Набат ханым в то же время учитывала, что Баку - мусульманский город. Она не хотела, чтобы собор стал главным символом города. Именно азербайджанская женщина увидела это, прочувствовала и сделала такой шаг», - отметил Гюндуз Исмаилов.