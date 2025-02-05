Министерство: Началась подготовка Плана действий по внедрению гибкого графика работы в Баку

Началась подготовка Плана действий по внедрению гибкого графика работы в Баку.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ответ на запрос АПА.

Согласно «Государственной программе по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы», в 2025–2026 годах рабочее время государственных органов (структур), образовательных и медицинских учреждений, а также других юридических и физических лиц должно быть организовано по гибкому графику работы.