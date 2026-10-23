Ехал на велосипеде под музыку: в Азербайджане погиб 13-летний подросток

В Нефтечалинском районе 13-летний велосипедист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, во время движения подросток слушал музыку через портативную колонку. Как сообщает 1news.az, авария произошла 22 октября около 18:00 в поселке Гасанабад.

По информации Главного управления государственной дорожной полиции, велосипедист столкнулся на перекрестке с прицепом трактора марки «Беларус», которым управлял водитель по имени Ф. Гасанов. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится расследование.

В Главном управлении государственной дорожной полиции также обратили внимание на случаи нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними, передвигающимися на велосипедах, скутерах и других двухколесных транспортных средствах как в населенных пунктах, так и за их пределами.

Ведомство призвало участников дорожного движения извлечь уроки из трагедии и напомнило о необходимости строго соблюдать правила безопасности. Особое внимание сотрудники дорожной полиции уделили ответственности родителей за контроль над поведением детей на дорогах.

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