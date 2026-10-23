«Через заднюю дверь»: АКР нашла ключ к Измиру

Какая ценность у избирательного бюллетеня в современной Турции? Ровно та, которую ему готовы отмерить в президентском дворце в Анкаре.

Если граждане голосуют «не так», если миллионный мегаполис десятилетиями отвергает клерикальный режим, в ход идут не политические аргументы, а полицейские дубинки, судебные сроки и откровенный, неприкрытый криминальный шантаж.

То, что произошло 7 октября в Анкаре, войдет в историю турецкой политики как момент полного окончательного демонтажа института выборов. Мэр Измира Джемиль Тугай, еще в марте 2024 года с триумфом избранный горожанами от оппозиционной Республиканской народной партии (СНР), с улыбкой стоял на сцене и получал партийный значок из рук Реджепа Тайипа Эрдогана. Человек, за которого вопреки сумасшедшему административному давлению проголосовали 49% жителей города, сдался. Партия власти, которая за четверть века так и не смогла победить в свободной и честной борьбе за Измир, просто забрала его себе через заднюю дверь.

Измир всегда был главным оплотом светской, социал-демократической и кемалистской Турции. На прошедших муниципальных выборах 2024 года международные наблюдатели фиксировали монолитное неприятие исламистского курса АКР на западе страны: СНР не просто взяла пост мэра Измира с 49% против 37% у президентского кандидата, она разгромила правящий блок в 28 из 30 районов провинции. Люди шли на участки и голосовали за светское будущее. Но в политической реальности сегодняшней Анкары волеизъявление миллионов не стоит и бумаги, на которой отпечатан бюллетень.

Для Эрдогана демократия окончательно превратилась в тот самый трамвай из его ранних речей, из которого выходят, как только достигнута нужная остановка. Если демократическим путем власть получить невозможно, ее просто захватывают.

Схема рейдерского захвата: Шантаж, тюрьма и «судебная удавка»

История «перекочевки» Тугая из оппозиции в стан власти — это готовый обвинительный акт против турецкой правоохранительной системы, превратившейся в филиал карательного органа Партии справедливости и развития.

В июне Тугай покинул СНР после того, как ангажированный суд отменил итоги партийного съезда 2023 года и лишил Озгюра Озеля поста председателя. Когда Озель вместе с 90 депутатами объявил о создании «Новой партии», Тугай отказался примкнуть к коллегам и остался независимым. Но статус «независимого» в современной Турции — это лишь временная пауза перед тем, как к тебе придут люди в погонах.

Секрет этой неожиданной «смены убеждений» раскрывается предельно просто. Еще до октябрьского перформанса Озгюр Озель прямо обвинил АКР в том, что она путем шантажа и прямых угроз тюремного заключения вынудила Тугая сменить политическую окраску. Механизм отработан до автоматизма: на любого оппозиционного градоначальника мгновенно поднимаются или фабрикуются архивы, заводятся дела по коррупционным статьям, а затем перед ним ставится выбор — либо арест и нары, либо капитуляция и партийный значок АКР.

Позже Озель раскрыл подноготную этой «вербовки»: «Он говорил нам и многим нашим друзьям: «Пойдете со мной? Или нам в тюрьму сесть? Я в тюрьму сесть не могу. Я свой путь выбрал»

Вот она, вся «добровольность» перехода. Человека просто поставят перед суровой альтернативой: застенки или предательство избирателей. Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Анкаре, естественно, назвал эти обвинения «клеветой и домыслами». Но кого режим пытается обмануть?

История Тугая — не единичный случай, а поставленный на поток системный конвейер. Мэр Измира стал уже вторым главой крупнейшего мегаполиса, совершившим подобный «кульбит»: ранее ровно по такой же схеме из СНР в АКР заставили перейти главу Айдына Озлем Черчиоглу.

А для тех, кто проявляет мужество и отказывается предавать своих избирателей, у турецкой юстиции заготовлен другой сценарий. Десятки оппозиционных мэров прямо сейчас находятся в тюремных камерах по делам о коррупции, которые оппозиция называет сфабрикованными. Среди них — мэр Стамбула Экрем Имамоглу и предшественник Тугая на посту главы Измира Тунч Сойер. Политическая зачистка идет по всем фронтам. В конце июля по обвинению в коррупции отправили за решетку мэра стамбульского района Ускюдар Синем Дедеташ — ровно после того, как в прессу просочились слухи о ее намерении примкнуть к партии Озеля.

Тогда же, в конце июля, Озель в интервью изданию Medyascope откровенно рассказал об изощренных методах «вербовки», заявив, что бывший депутат от АКР напрямую угрожал одному из мэров «Yeni Parti» тюремным сроком, ультимативно требуя перейти под знамена Эрдогана.

Это не политика. Это государственно-политический рэкет, где в роли вымогателя выступает сама правящая верхушка.

Анализ выборов: Почему AKP панически боится народа

Чтобы понять, почему Анкара перешла к методам силовой экспроприации муниципальной власти, достаточно взглянуть на цифры и электоральную карту последних выборов.

На выборах 2024 года Партия справедливости и развития потерпела самое разгромное поражение в своей истории. Электоральный анализ показывает глубинную трансформацию турецкого общества:

- Потеря мегаполисов: АКР с треском проиграла Стамбул, Анкару, Измир, Бурсу, Адану, Анталью. Против Эрдогана проголосовал не просто «светский актив», а весь рабочий и средний класс крупного бизнеса, задыхающийся от безумной инфляции и разрухи в экономике.

- Молодежный бум: Молодёжь, впервые пришедшая на участки, массово отвергла исламистскую риторику. В Измире и Стамбуле процент голосующих за СНР среди людей от 18 до 30 лет превысил 60%.

- География протеста: Даже традиционно консервативные анатолийские провинции начали отворачиваться от АКР.

Увидев, что демографические и экономические тренды делают невозможной победу АКР на честных выборах, режим сделал единственно возможный для себя вывод, состоящий в том, что, если народ голосует против, нужно уничтожить сам институт выборности.

Зачем проводить сложные кампании, тратить миллиарды на пропаганду и пытаться заигрывать с избирателями Измира, если можно просто арестовать оппозиционного лидера, запугать его преемника и забрать миллионный город одним росчерком пера?

Пародийный «закон» и политический фальшивомонетчик

Сегодня турецкая судебная система превратилась в посмешище. Вся страна наблюдает за фарсом под названием «дело о съезде СНР», где прокуратура по щелчку из президентского дворца штампует нужные решения.

Парадокс и весь цинизм режима наглядно проявились на судебном заседании по делу о съезде СНР, о котором подробно сообщало издание Medyascope, где прокурор потребовал реального тюремного наказания для находящегося под арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, но одновременно с этим затребовал абсолютного оправдания и оправдательного вердикта для… Джемиля Тугая!

Стоило Тугаю получить партийный билет АКР, как все его «прегрешения», «кооперативные нарушения» и «коррупционные подозрения», которыми его шантажировали месяцами, мгновенно испарились из материалов прокуратуры. Вчерашний «подозреваемый» в мгновение ока превратился в «кристально чистого гражданина».

Реакция лидера оппозиции Озгюра Озеля на этот позорный акт передачи города была беспощадной и точной. Оценивая поступки Тугая и роли, отведенные ему Анкарой, Озель резюмировал: «Джемиль для нас — предатель, а для них — кукла».

Озель не остановился на этом и раскрыл, во что Анкара планирует превратить руководство Измиром: «Я думаю, они поставят сильного генерального секретаря, а Джемиля будут держать на символическом месте. Джемиль Тугай будет кукольным председателем, как ребенок на празднике 23 апреля (в Турции День национального суверенитета и детей – ред.)»

И добавил главный, самый жесткий диагноз турецкой политической реальности: «Они забрали этого труса, но Измир они забрать не смогут».

Суровый диагноз

То, что происходит сегодня в Турции — это не «сложная внутренняя политика» и не рядовая «партийная борьба». Это планомерный, хладнокровный и преступный захват власти группой лиц, потерявших электоральную поддержку собственного народа.

Демократия в Турции фактически мертва, а выборы окончательно превращены в декорацию, результаты которой аннулируются либо прямыми арестами победителей, либо их силовым перевербовыванием. Судебная система полностью растоптана: прокуратура и суды действуют как карательные отряды, освобождающие от ответственности за предательство и отправляющие в тюрьму за верность принципам. Местные органы власти аннулированы, ведь городами больше не управляют избранные народные представители — ими управляют назначенные из Анкары марионетки и силовые кураторы.

Присвоив себе Измир через ночные угрозы и судебные махинации, власти одержали очевидную пиррову победу. Можно запугать одного конкретного чиновника, можно заставить его улыбаться на фотосессии в Анкаре, держась за значок АКР. Но нельзя заставить миллионы жителей Измира, Стамбула и Айдына полюбить режим, который открыто крадет их голоса.

В свете этого всем, кто имеет дело с Турцией образца 2026 года, следует четко понимать, с кем имеют дело. Разговоры о «демократической Турции» отныне являются уделом наивных либо ангажированных адвокатов режима. В правящей партии установилась жесткая, циничная авторитарная система, которая ради сохранения собственного контроля над ресурсами готова растоптать Конституцию, смять суды и превратить страну в политическое пепелище.

Фархад Гусейн