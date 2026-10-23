Туркменгаз: готовы обеспечить газом Транскаспийский газопровод

Туркменистан готов обеспечить газом Транскаспийский газопровод, через который планируются поставки в Европейский союз (ЕС), заинтересован в реализации этого проекта.

Об этом заявил журналистам председатель Государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев, передает ТАСС.

"Что касается нашего интереса к Транскаспийскому газопроводу <...>, Транскаспийский проект Туркменистану всегда интересен. Этот проект нам интересен не только в виде газопровода, но и в целом Транскаспийский коридор, это и прокладка кабеля, и логистический маршрут, и порт также для нас интересны. <...> Мы согласны, чтобы обеспечить природным газом Транскаспийский маршрут. Для этого необходимо провести очередной этап освоения на месторождении "Галкыныш" для того, чтобы обеспечить сырьем, газом этот проект", - сказал он на пресс-конференции по итогам Международной конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2026".

Ашхабад и Баку уже долгое время рассматривают возможность прокладки по дну Каспия газопровода от побережья Туркменистана в Азербайджан. Конвенция по правовому статусу Каспийского моря предусматривает, что такие проекты должны быть согласованы лишь между странами, через территориальные воды которых пройдет трубопровод. После подписания конвенции в некоторых СМИ появлялись сообщения, что соглашение дало зеленый свет реализации проекта, который предусматривает поставки на европейский рынок туркменского газа в объеме 30 млрд кубометров ежегодно в течение как минимум 30 лет.

Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана - 2026" проходят 21-23 октября в Ашхабаде. В них принимают участие делегаты и предприятия из 75 стран, местные компании энергетической отрасли, профильные министерства и отраслевые ведомства Туркменистана, международные организации.