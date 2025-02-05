Зеленский раскрыл количество погибших солдат Вооруженных сил Украины

В войне с Россией погибли примерно 45 100 украинцев.

Как передает УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.

Кроме того, президент раскрыл количество раненых. По его словам, речь идет об около 390 тысяч случаев ранений.

"Есть люди, которые получили ранения, но потом вернулись на передовую и снова получили ранения. То есть количество ранений выше, чем количество раненых людей", – добавил президент.