Зеленский раскрыл количество погибших солдат Вооруженных сил Украины
В войне с Россией погибли примерно 45 100 украинцев.
Как передает УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.
Кроме того, президент раскрыл количество раненых. По его словам, речь идет об около 390 тысяч случаев ранений.
"Есть люди, которые получили ранения, но потом вернулись на передовую и снова получили ранения. То есть количество ранений выше, чем количество раненых людей", – добавил президент.
363