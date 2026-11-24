«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили обсудил последние события в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений».

Как сообщает 1news.az, об этом Джейхун Байрамов заявил на брифинге для прессы по итогам встречи.

Министр отметил, что в ходе встречи грузинской стороне была представлена информация о позиции Азербайджана по процессу нормализации, о восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, о реализации программы «Великое возвращение», а также о минной угрозе.

Джейхун Байрамов коснулся и вопроса транзита в направлении Армении.

«С конца прошлого года после長 длительного перерыва азербайджанская сторона предприняла новый шаг, разрешив транзит некоторых товаров в Армению. Этот процесс осуществляется через транспортную систему Грузии. Это весьма позитивный вклад», — подчеркнул глава МИД.