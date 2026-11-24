«Обеспечение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе создаст новые возможности для развития региона».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на брифинге для прессы совместно с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министр отметила, что Грузия удовлетворена развитием отношений между Азербайджаном и Арменией и приветствует прогресс, достигнутый в этом направлении.

«Это будет способствовать укреплению стабильности в регионе и развитию его потенциала. Позиция Грузии всегда заключалась в поддержке мира, стабильности и безопасности в регионе. Мы продолжим делать всё возможное для достижения этой цели», — подчеркнула Мака Бочоришвили.