В МИД России вызван временный поверенный в делах Эстонии в Москве на фоне решения эстонских властей закрыть границу с РФ на полгода.

Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, решение эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией является «конфронтационным».

Она отметила, что решение «возымеет самые негативные последствия» в экономике и социальной сфере, в особенности в приграничных регионах самой Эстонии.

«Для доведения до эстонской стороны российской позиции о неприемлемости враждебных действий в отношении нашей страны в МИД России вызван временный поверенный в делах Эстонии», — заявила Захарова.