О вступлении Армении в ЕС, или О том, зачем еврочиновники затеяли игру на чужом поле

Автор: Нигяр Арпадараи,

депутат Милли Меджлиса

В январе этого года армянское правительство одобрило законопроект о вступлении в Евросоюз и передало его на утверждение в парламент, где он получил «добро» в соответствующем комитете и был включен в повестку парламента. Обсуждения ожидаются на днях, и мало кто сомневается в его принятии, так как у премьер-министра Никола Пашиняна большинство в законодательном органе.

Правда, армянский премьер сделал пояснение, что вступление - долгий процесс, требующий еще и референдума, но, тем не менее, вступление в Евросоюз из риторики превращается в закон, обязательный к исполнению со стороны Армении.

Однако это не выглядит реалистичным ни в какие разумные сроки - ни сегодня, ни не через 15 лет. В свою очередь, еврочиновники отреагировали на него несколькими скупыми публичными заявлениями о том, что изучат закон, и о том, что Армения имеет право на его принятие.

Вместе с тем совершенно очевидно, что закон этот будет принят при вовлечении и с согласия как минимум части европейского истеблишмента, рекомендовавшей Пашиняну пойти на этот шаг. То есть, очевидно, что это - не просто армянская инициатива, а часть более крупной политической партии.

Некоторые мотивы здесь прослеживаются достаточно ясно:

- Европа провалила отношения с Грузией, и ей необходимо компенсировать эту неудачу, даже если и с помощью декларативного и не имеющего шансы на успех армянского закона;

- Ущипнуть Россию - это еще одна очевидная цель. Кроме того, оттянуть Армению от активного диалога с Ираном, хотя динамика здесь несколько сложнее, так как Европа зачастую играет на стороне Ирана в его отношениях с США.

Закон этот будет достаточно успешно забыт в ближайшие месяцы и останется в истории как некий курьез, характеризующий стиль управления Арменией премьером Пашиняном. Но он актуализирует несколько интересных вопросов и создает политические и правовые проблемы.

Первая из них очевидна. Армения - член ЕАЭС и ОДКБ. Обязательства в рамках этих двух блоков напрямую противоречат амбициям Армении в ЕС. При этом никаких решений о выходе из этих организаций армянское правительство не принимало, что создает ситуацию, когда и партнеры по ЕАЭС, и партнеры по ЕС имеют право задать Армении вопрос относительно качества и твердости ее обязательств. При этом важно отметить, что если в случае с ОДКБ сотрудничество, можно сказать, сведено на нет, то в случае в ЕАЭС Армения является прямым получателем экономической выгоды, зарабатывая на различных схемах сотни миллионов в год, включая серые и санкционные. Думаю, не будет преувеличением сказать, что экономика Армении в принципе держится на них.

Вторым политическим курьезом является нахождение на территории Армении российских военных баз, что, в отличие от ОДКБ, регулируется двусторонними соглашениями. Учитывая динамику отношений России и Европы, объявить о вступлении в ЕС, сохраняя при этом российское военное присутствие, странно, если не сказать больше.

Третьим курьезом, пусть и менее очевидным, является география. Армения имеет границы с 4-мя странами - Ираном, Азербайджаном, Турцией, Грузией, и не имеет выхода к морю. Евросоюз - это единое экономическое пространство, включая единую инфраструктурную и энергетическую политику, таможенное, миграционное и инвестиционное пространство. География Армении означает, что даже если бы сегодня ЕС принял бы ее в качестве полноценной страны-члена, фактическое функционирование в этом качестве для нее было бы невозможно. Разве что превратить Армению в новый евро оффшор для отмывания денег.

Вышеупомянутое - это только вершина айсберга причин, по которым Армения не станет членом ЕС в обозримом будущем. При этом совершенно понятны мотивы Пашиняна, которые толкают его на этот блеф. Еврочиновники всего несколько лет назад ясно бы ответили, что на данном этапе вопрос о присоединении стоять не может в связи с обязательствами Армении в рамках других политических и экономических блоков. Но сегодня они этого не делают, и это означает, что данная игра согласована и носит двусторонний характер.

Что это означает для нас, соседей по региону? С одной стороны, номинально европейские устремления Армении - это ее право. Но ровно настолько, насколько они не направлены против нас. А тут есть несколько вопросов, которые Азербайджан имеет право задать и требовать ответа на них, с целью убедиться в том, что «евроинтеграция» Армении действительно не является геополитической игрой, направленной на ущемление прав и суверенитета других стран.

Вопрос первый и самый очевидный:

- Имеет ли место в повестке ЕС - Армения вопрос о конституции Армении? Было бы странно, если бы Евросоюз интегрировался со страной, у которой территориальные претензии к соседям закреплены в Основном законе.

- Как вышеупомянутый вопрос влияет на мандат и сферу деятельности «миссии наблюдателей ЕС», известных как «люди с биноклями»? Не задается ли ЕС легитимным вопросом о том, что данная миссия выглядит как поддерживающая сторону, которая не просто закрепила территориальные претензии в своем Основном законе, но и захватила и 30 лет удерживала под оккупацией земли соседа?

Кроме того, есть ряд вопросов, связанных с проблемами армяно-турецких отношений, которые тоже невозможно не заметить. Тем более что Турция - страна-кандидат в ЕС, пусть и не в активной стадии. Какова справедливая позиция ЕС в отношении разногласий этих двух стран?

Таким образом, напрашивается два возможных сценария.

Сценарий первый. Никто Армению принимать не собирается, и это всего лишь блеф. Тогда возникает законный вопрос о том, с какими целями раскачивается эта история? И где гарантии, что она не направлена против Азербайджана? Если ЕС не пришел в Армению с интеграционным проектом, то что именно является целью?

Сценарий второй. ЕС действительно готов говорить с Арменией о будущем присоединении. В таком случае вопросы, связанные с Азербайджаном, легитимны, и мы имеем право их задавать нашим европейским коллегам и требовать ответов:

- Какова позиция ЕС, как она направлена на укрепление мирных инициатив в регионе?

- Что ЕС предпринимает для сохранения мира на Южном Кавказе, для того, чтобы переговоры с Арменией не стали способом закрепления территориальных претензий Армении и причиной эскалаций с соседними странами?

Считаем, что у Азербайджана есть все основания такие вопросы задать ЕС, с которым его связывают долгосрочные и в основном взаимовыгодные отношения.