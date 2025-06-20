Сила братства: «Азербайджанский квартал» в Турции как символ нерушимого единства

«Одна нация - два государства» - этот принцип, заложенный в основу азербайджано-турецкого братства, не просто лозунг, знаменующий собой реальные шаги и стратегические решения.

Сегодня, в условиях нарастающей геополитической напряженности и стремительных трансформаций миропорядка, этот уникальный союз выступает как символ прочности, стратегической дальновидности и исторической ответственности, приобретающий все большую значимость на глобальном уровне.

Не имея аналогов по глубине стратегической взаимосвязанности, он представляет собой уникальное единство, основанное на общей истории, языке, культуре и духовных ценностях двух братских народов.

От взаимной поддержки в критические периоды до масштабных созидательных инициатив - Азербайджан и Турция неизменно демонстрируют верность братским узам и союзническому долгу, подтверждая приверженность друг другу в самые судьбоносные моменты истории.

Очередным ярким свидетельством этой неразрывной связи стала состоявшаяся накануне церемония открытия «Азербайджанского квартала» в турецком Кахраманмараше, при участии лидеров двух братских государств - Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

6 февраля 2023 года Турция столкнулась с одним из самых разрушительных стихийных бедствий в своей истории – разрушительным землетрясением, наибольший удар которого пришелся на юго-восточную провинцию Кахраманмараш. Жертвами трагедии стали десятки тысяч граждан братской страны.

С первых дней трагедии, по поручению Президента Ильхама Алиева, были мобилизованы все ресурсы для помощи братской стране. В качестве долгосрочной поддержки в Кахраманмараше началось строительство «Азербайджанского квартала».

Это стало не просто жестом дружбы, но и отражением глубокой традиции взаимной поддержки, проходящей сквозь все этапы общей исторической судьбы. Будь то времена испытаний, как в дни Второй Карабахской, Отечественной войны, или периоды масштабного созидания - Азербайджан и Турция неизменно стоят плечом к плечу, демонстрируя миру пример подлинной солидарности.

Суть народного единения в Азербайджане те тяжелые дни для Турции очень точно выразил в своем выступлении Президент Ильхам Алиев: «Азербайджанский народ воспринял эту трагедию как собственную. С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг».

«Азербайджан немедленно отправил в зоны землетрясения в Турции персонал из более чем тысячи человек, в том числе членов поисково-спасательных групп, волонтеров и врачей, которые незамедлительно приступили к работе. Азербайджанские спасатели извлекли живыми из-под завалов 53 человека. В двух созданных нами полевых госпиталях азербайджанские врачи оказали медицинскую помощь 3200 человек.

Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном», - подчеркнул глава государства.

Назвав создание «Азербайджанского квартала» прекрасным событием, азербайджанский лидер отметил: «Здесь построено более 90 зданий, в 1200 квартирах будут жить наши турецкие братья и сестры. Есть школа, детский сад, планируется строительство культурного центра.

Мы и в хорошие, и в тяжелые дни всегда рядом друг с другом, приумножаем силы друг друга, и сегодня турецко-азербайджанское братство является важным фактором не только для нашего региона, но и в мировом масштабе. Это – символ безопасности, сотрудничества, развития и братства».

Историческим свидетельством глубокой взаимной преданности и стратегического единства стала поддержка Турции в дни священной войны Азербайджана за освобождение своих земель.

Так говорит об этом Президент Ильхам Алиев: «Мы с моим дорогим братом Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом стояли плечом к плечу и с первого дня Карабахской войны. Политическая и моральная поддержка, солидарность, проявленные в первые часы войны Президентом и народом Турции, приумножили нашу силу. Мы восстановили историческую справедливость, и сегодня азербайджанский народ спокойно живет на своих исконных землях в условиях безопасности».

«Подписанная четыре года назад с уважаемым Президентом в городе Шуша Шушинская декларация знаменует собой пик наших отношений. Она официально подняла наши отношения на уровень союзничества. Мы – друзья, братья, союзники. Турция и Азербайджан – две братские страны рука об руку уверенно и успешно движутся вперед, сотрудничая в политической, экономической, энергетической, транспортной, военной и во всех других сферах», - заявил глава государства.

Со своей стороны, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что два государства вновь демонстрируют миру, в чем именно заключается смысл нашего братства: «Сегодня мы являемся свидетелями очередного примера воплощения в жизнь изречения «Одна нация, два государства», потому что мы – сыны одной нации, возносящей молитвы под едином флагом, проливающих слезы на одних молитвенных ковриках, отдающих жизнь во имя одной цели - свободы. Сердца жителей наших стран едины. «Можно ль душу из сердца украсть – разделить Турцию и Азербайджан?». Этими строками поэта мы демонстрируем всему миру братство наших стран. Пусть нерушимая солидарность и любовь между нашими странами продолжатся вечно».

Турецкий лидер отметил, что «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше является одним из конкретных примеров единства судеб Турции и Азербайджана: «С первых минут землетрясения мы не теряли веры, не впадали в отчаяние. Сплотившись с народом, мы приступили к активному восстановлению. В этот сложный период братский Азербайджан одним из первых пришел на помощь нашей стране. Жители Азербайджана, получив весть о бедствии, сказали: «Мы рядом с тобой, Турция!». Начался процесс сбора братской помощи. Были те, кто, погрузив на крышу автомобиля последнее имущество, спешил на помощь турецкому народу. В Азербайджане помогали, возносили молитвы и искренне разделяли боль нашей страны. Мы не можем забыть и никогда не забудем о солидарности братского азербайджанского народа».

Он подчеркнул, что «Азербайджанский квартал» - один из самых значимых проектов восстановления зоны бедствия: «Этот жилой массив – предмет нашей гордости. Квартал, разрушенный в результате землетрясения, восстанавливается, в том числе при поддержке Азербайджана. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно отслеживал реализацию жилищного проекта, который станет местом безопасного проживания для наших соотечественников. Уверен, что данный проект будет приводить в изумление каждого, кто посетит квартал, где не только построены дома, но и созданы парки, сады, культурный центр, начальная школа имени Гейдара Алиева. Этот квартал – к лицу городу, который стремится в лидеры программы «Столетие Турции»».

«Сегодня я с большим удовлетворением хочу заявить: рука братской помощи, протянутая Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева, оставила неизгладимый след в сердце Кахраманмараша. Вновь хочу выразить признательность каждому, кто внес вклад в этот проект - от рабочего до инженера», - сказал турецкий лидер.

Таким образом, «Азербайджанский квартал» в Кахраманмараше – это не просто масштабный строительный проект, а еще один символ нерушимого единства наших народов.

Этот уголок, где будут жить поколения братского народа, станет живой памятью о взаимной поддержке и солидарности в трудные времена, местом, где укрепляются мосты вечной дружбы и братства.

Вчерашняя церемония стала еще одним наглядным свидетельством того, что союз Турции и Азербайджана зиждется на глубоко укоренившейся братской любви, уважении, доверии и взаимной преданности.

Та искренность и теплота, с которой встречали Президента Ильхама Алиева простые жители Турции, стала ярким подтверждением неразрывной связи и нерушимого братства наших народов.

Отношения Азербайджана и Турции превосходят рамки обычной дипломатии - это подлинное братство, говорящие не только языком слов, но и языком поступков, взаимопомощи и нерушимого единства, основанного на общих целях и общем будущем.

Это союз, проверенный временем и испытаниями, в котором воплощается сила единства, способная преодолеть любые вызовы.

Это солидарность, определяющая не только настоящее, но и судьбу будущих поколений наших народов, это братство, в которой кроется непобедимая сила, способная противостоять любым испытаниям.