Зангезурский коридор в контексте войны между Израилем и Ираном: геополитические риски и перспективы

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Зангезурский коридор — проект транспортной артерии, соединяющей Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении — представляет собой стратегический элемент в геополитической игре Южного Кавказа. Его реализация имеет стратегическое значение для развития транспортных коммуникаций между Европой и Азией. Проект вызывает противодействие ряда стран и, прежде всего, Ирана и Армении. Однако его реализация обретает новые оттенки на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном, который влияет на региональные альянсы и баланс сил.

Геополитические вызовы и опасения

Иран рассматривает проект как угрозу своей безопасности и региональному влиянию. Основные опасения Тегерана включают:

- потерю транзитного маршрута через Армению, что ослабит его экономическое влияние в регионе;

- укрепление позиций Турции и Азербайджана, что может способствовать усилению центробежных настроений среди азербайджанцев, проживающих в Иране;

- потенциальную изоляцию Ирана от Армении, его традиционного партнера в регионе.

Армения выражает обеспокоенность по поводу суверенитета над своей территорией. Ереван опасается, что создание коридора может привести к утрате контроля над Зангезуром (Сюникской областью Республики Армения) и усилению влияния Азербайджана и Турции на свою территорию.

Россия играет ключевую роль как гарант безопасности в регионе. Однако ее поддержка проекта вызывает недовольство Ирана, который рассматривает это как вмешательство третьих сил в свои традиционные зоны влияния.

Влияние войны между Израилем и Ираном на открытие коридора выражается, прежде всего, в усилении стратегического давления на Иран. Военные действия Израиля против Ирана, включая удары по ядерным объектам и инфраструктуре, а также воздушные удары Израиля, направленные на иранские военные объекты, усиливают изоляцию Тегерана. Для Азербайджана и Турции открывается возможность активнее продвигать проект коридора, рассматривая его как инструмент ослабления влияния Ирана в регионе.

В этих условиях Россия, как традиционный союзник Ирана, обеспокоена возможной потерей стратегического партнера на фоне его ослабления. Однако поддержка Россией Зангезурского коридора может привести к ухудшению отношений с Ираном, что усложняет позицию Москвы на Южном Кавказе. Россия стремится сохранить баланс, поддерживая проект, но при этом избегая окончательного разрыва с Ираном.

Армения, традиционно поддерживающая Иран, сталкивается с дилеммой: с одной стороны, она заинтересована в поддержке России, с другой — в сохранении отношений с Ираном. Проект Зангезурского коридора, по мнению армянской стороны, ставит под угрозу ее суверенитет и территориальную целостность, что вызывает внутренние противоречия и затрудняет принятие решения. При этом не озвучиваются колоссальные экономические преимущества для Армении от присоединения к транснациональным коммуникациям.

Визиты лидеров в Турцию: политический контекст

Намечаемые визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева (19 июня) и премьер-министра Армении Никола Пашиняна (20 июня) в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана могут явиться важным этапом в реализации проекта Зангезурского коридора. Традиционно направленный на укрепление двусторонних отношения между Турцией и Азербайджаном визит президента Ильхама Алиева будет также способствовать реализации инфраструктурных проектов. Визит премьера Никола Пашиняна является шансом в условиях усиления стратегического давления на Иран воспользоваться возможностью интеграции в региональные проекты, а в дальнейшем обрести государственную субъектность.

Продолжающиеся шаги со стороны Турции и Азербайджана, а также влияние со стороны заинтересованной в проекте коридора России могут подвигнуть Армению согласиться на проект, несмотря на внутренние противоречия. Ослабление Ирана в результате войны с Израилем может снизить его способность оказывать влияние на Армению, что также повышает вероятность реализации проекта коридора.

В то же время необходимо видеть и определенные риски. Реализация коридора может привести к осложнению отношений с Ираном, последствия которого для региона еще необходимо просчитать. В Армении возможны протесты против проекта, что может дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Поддержка проекта позволяет России сохранить влияние на Южном Кавказе, но также ставит под угрозу отношения с Ираном, что усложняет стратегическую позицию Москвы.

Подводя итог…

Зангезурский коридор является не только инфраструктурным проектом, но и важным элементом в сложной геополитической игре Южного Кавказа. Война между Израилем и Ираном оказывает значительное влияние на динамику этого проекта, усиливая давление на Иран и создавая новые возможности для Азербайджана и Турции. Однако реализация коридора сопряжена с рисками эскалации конфликта, внутренними протестами и международным давлением, что требует тщательного дипломатического подхода и учета интересов всех сторон в целях обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.