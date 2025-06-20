Мудрая многовекторная политика Президента Ильхама Алиева — эффективный ответ на вызовы современного мира

Автор: депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева

Последние инициативы Баку наглядно демонстрируют актуальность многовекторного курса Азербайджана и возрастающий интерес международных партнеров к сотрудничеству с нашей страной.

Современный мир переживает период высокой нестабильности: геополитические конфликты, энергетические кризисы, трансформация системы безопасности и торговых связей, усиливающаяся конкуренция за ресурсы и влияние. В такой ситуации от лидеров государств требуются не только стратегическое мышление и дальновидность, но и гибкость, а также способность выстраивать сбалансированные отношения с различными центрами силы. Ярким примером такой политики является мудрый и выверенный курс, проводимый Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

За последние месяцы активность азербайджанской дипломатии вновь подтвердила стратегическую глубину и многовекторность внешнеполитического курса страны. Встречи Президента Ильхама Алиева с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, руководством компании BP, председателями парламентов Болгарии и Северной Македонии, участие в саммите Организации тюркских государств в Будапеште, трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана в Лачине, Бакинская энергетическая неделя и государственный визит в Албанию — всё это элементы продуманной внешней стратегии, направленной на устойчивое развитие Азербайджана, укрепление его международных позиций и расширение возможностей для политико-экономического маневра.

В условиях, когда односторонние модели взаимодействия теряют свою актуальность, а глобальные цепочки становятся всё менее стабильными, именно многовекторная политика становится важнейшим инструментом защиты национальных интересов. Визит Президента Алиева в Албанию — яркое свидетельство того, что Азербайджан строит свои отношения не только в двустороннем формате, но и в более широком европейском контексте. Углубление энергетического сотрудничества с Албанией — важным участником процесса европейской интеграции и ключевым игроком в регионе Балкан — укрепляет позиции Баку в европейской энергетической системе и вносит значительный вклад в диверсификацию энергоснабжения Европы. Сегодня Азербайджан выступает не только экспортером энергоресурсов, но и одним из ключевых партнеров Евросоюза в обеспечении энергетической безопасности.

Участие Президента Азербайджана в саммите ОТГ в Будапеште отражает видение Баку тюркского мира как важного политического и экономического пространства. Азербайджан, выступая инициатором и активным участником многих интеграционных процессов в рамках Организации, последовательно продвигает идеи устойчивого развития, расширения транспортных связей и углубления культурного сотрудничества между тюркскими народами, что способствует формированию новой региональной платформы взаимодействия.

Отдельного внимания заслуживает проведение в Лачине трехстороннего саммита президентов Азербайджана, Турции и Пакистана — нового дипломатического формата, который демонстрирует строительство прочных союзов на основе взаимного уважения и общих интересов, эффективное реагирование на региональные вызовы, а также укрепление экономических и гуманитарных связей.

Бакинская энергетическая неделя в очередной раз подчеркнула стратегическую роль Азербайджана в мировой энергетике. Политика Президента Алиева направлена не только на рост объемов экспорта, но и на формирование новой повестки в энергетике — развитие «зеленой» энергетики, диверсификацию маршрутов и активное участие в создании «новой энергетической карты мира».

Параллельно с этим, активное развитие транспортных коридоров Восток — Запад и Север — Юг укрепляет позиции Азербайджана как важнейшего транзитного хаба, способствуя росту экономического и политического влияния страны.

Особое значение сохраняет стратегическое партнерство Азербайджана и Турции, основанное на исторической дружбе, взаимном доверии и братских узах. Общие корни, язык, религия и культура всегда связывали два народа, которые неизменно поддерживали друг друга в радостные и трудные времена. Современный высокий уровень развития отношений между Баку и Анкарой вносит неоценимый вклад не только в процветание двух стран, но и в обеспечение стабильности и развития всего региона.

Ярким подтверждением этого стал визит Президента Ильхама Алиева в Турцию 19 июня и участие вместе с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в торжественном открытии квартала «Азербайджан» в Кахраманмараше.

Как подчеркнул Президент Алиев, Азербайджан всегда был рядом с Турцией, а Турция — рядом с Азербайджаном. Открытие квартала «Азербайджан» в Кахраманмараше стало ещё одним ярким символом крепкого братства и дружбы между двумя странами, свидетельством неизменной солидарности и единства наших народов.

Современный мировой порядок требует от государств гибкости, стратегического видения и способности выстраивать устойчивые связи в условиях быстро меняющейся геополитической среды. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан демонстрирует успешный пример мудрой и прагматичной внешней политики, укрепляющей международный авторитет страны и её значимость как энергетического и транспортного узла Евразии.

Сегодня Азербайджан активно развивает партнёрские отношения с Европой, Балканами, Центральной Азией, тюркским и исламским миром. Одновременно Баку вносит весомый вклад в укрепление региональной безопасности и открывает новые горизонты для экономического роста.

На фоне того, как односторонние подходы к международной политике теряют эффективность, курс на многовекторность, проводимый Президентом Ильхамом Алиевым, превращается в востребованную и актуальную модель внешней политики XXI века.

В условиях возрастающих глобальных вызовов именно такая стратегия позволяет Азербайджану уверенно продвигать свои национальные интересы, укреплять позиции на международной арене и вносить вклад в формирование более стабильного и взаимовыгодного мирового порядка.