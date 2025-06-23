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Армения стучится в восточные двери — но откроются ли они?

Себа Агаева16:30 - Сегодня
Армения стучится в восточные двери — но откроются ли они?

На фоне усиливающейся внешнеполитической изоляции Армения предпринимает попытки пересмотреть свою международную повестку.

Официальный визит министра иностранных дел Арарата Мирзояна в Китай, запланированный на 25–27 июня, стал очередным проявлением дипломатической активности Иревана, направленной на поиск новых точек опоры за пределами традиционных союзов.

Этот шаг демонстрирует стремление армянской дипломатии активизировать связи на восточном направлении в условиях, когда прежние стратегические партнеры, прежде всего Россия, больше не выполняют роль гарантов армянской повестки, а позиции Иревана на Южном Кавказе продолжают сходить на нет.

Однако данная дипломатическая активность Армении выглядит, скорее, как жест отчаяния, нежели как результат продуманной стратегии.

После сокрушительного поражения в 44-дневной войне и ослабления связей с Москвой, Армения столкнулась с дефицитом внешнеполитических рычагов. Потеря позиций в ОДКБ и ЕАЭС, растущая зависимость от Запада и неспособность обеспечить внутреннюю стабильность подталкивают Иреван к лихорадочному поиску новых союзников.

В этом контексте Китай рассматривается Иреваном как потенциальный партнер — глобальный игрок с растущим политическим и экономическим влиянием, способный предоставить инвестиции, инфраструктурную поддержку и внешнеполитический баланс. Однако Пекин, в отличие от западных столиц, действует предельно прагматично и не склонен поступаться своими интересами ради поддержки геополитически слабых и сомнительных партнеров.

Китай последовательно выстраивает взвешенную политику в отношении Южного Кавказа, основываясь на стабильности, предсказуемости и экономических интересах. Баку рассматривается Пекином как ключевой партнер в реализации инициативы «Один пояс — один путь», в частности в развитии Среднего коридора. Азербайджан играет системную роль в логистике, энергетике и региональной безопасности, что делает его ценным и надёжным партнером для Китая.

На этом фоне Иреван объективно не может предложить Пекину ничего сопоставимого. Ни экономический, ни географический, ни логистический потенциал Армении не позволяют ей составить альтернативу Азербайджану. Визит Мирзояна в Пекин скорее свидетельствует о нарастающем кризисе армянской внешней политики, нежели о ее переосмыслении.

Геополитическая игра в одни ворота

Ключевая проблема армянской дипломатии — в ее содержательной пустоте. Иреван продолжает воспринимать международные визиты как самоцель, забывая о реальных интересах партнеров. Будь то ЕС, США, Индия или Китай — Армения везде транслирует одну и ту же повестку, сосредоточенную на исторических обидах и претензиях, а не на предложениях реального партнерства.

В то же время Азербайджан демонстрирует устойчивость, прагматизм и готовность к сотрудничеству, что делает его предпочтительным выбором для всех глобальных акторов, заинтересованных в стабильности Южного Кавказа.

Визит Арарата Мирзояна в Китай не несет никаких рисков для внешнеполитических интересов Азербайджана. Напротив, он лишь подчеркивает политическую уязвимость Армении и ее неспособность выстроить содержательное сотрудничество с крупными державами. Пекин, как и другие глобальные центры силы, ориентируется на реальные интересы — экономические, энергетические и логистические — а не на риторику.

Азербайджан, зарекомендовавший себя как ответственный, устойчивый и стратегически важный партнер, продолжит усиливать свои позиции на международной арене. И в этом уравнении у Армении — все меньше пространства для маневра.

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