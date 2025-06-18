Оппозиция и церковь, или миллиарды и Москва? Почему Пашинян ударил по Карапетяну

Интересные события происходят в Армении на фоне ближневосточного конфликта. И, хотя не имеют к нему никакого отношения, но здесь тоже есть своя напряженность, своя динамика и непредсказуемость.

Более того, происходящее развивается параллельно противостоянию между властями и Армянской апостольской церковью (ААЦ), и в определенной степени даже перекликается с ним.

Вчера вечером армянские СМИ распространили новость об обыске в доме российского предпринимателя, миллиардера Самвела Карапетяна. Его брат, бывший депутат Карен Карапетян сообщил журналистам о задержании порядка 45 человек, собравшихся у особняка бизнесмена.

Сегодня армянские СМИ написали, что Самвел Карпетян вместе с братом Кареном ночью был доставлен в полицию, откуда вышел сегодня утром.

Справка: Самвел Карапетян - основатель и президент промышленно-строительной группы «Ташир». Она владеет торгово-развлекательными центрами «Рио». Forbes оценивает состояние бизнесмена в $3,2 млрд. Журнал поместил его на 44 строчку в списке 146 миллиардеров России за 2025 год.

Действия силовиков связывают с публичной поддержкой Самвелом Карапетяном ААЦ после того, как ее резко раскритиковал премьер-министр Армении. С конца мая Никол Пашинян выступил с рядом критических заявлений в адрес ААЦ, в частности, обвинив католикоса Гарегина II в нарушении целибата и призвав его оставить пост.

Самвел Карапетян на фоне критики Пашиняна заявил, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и церкви, устроила нападки на ААЦ». «Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему», - сказал он.

При этом сам премьер выступил с открытой угрозой в адрес Карапетяна. Он фактически обозвал бизнесмена «распутным меценатом», написав в соцсетях: «Почему вдруг активизировались распутные ‹священники› и их распутные ‹благотворители›», и пригрозив приструнить их. Сразу после этого он дополнил: «Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту».

Позже Самвел Карапетян выступил с заявлением, призвав к объединению для «выхода из сложной ситуации, в которой оказалась страна»: «Вчерашние события в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность нынешней власти».

На ситуацию отреагировал МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг российского гражданина Самвела Карапетяна и будет оказывать необходимое содействие. «В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами. Будем оказывать ему необходимое содействие, чтобы все его законные права были соблюдены», - сказала она РИА Новости.

Еще один интересный виток событий на этом фоне – премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», которое принадлежит Самвелу Карапетяну.

«Я думаю, что пришло время, когда ЗАО «Армянские электрические сети» должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и моя задача - чтобы все сотрудники ЗАО добросовестно выполняли свои трудовые обязанности», - написал он в своем телеграм-канале.

«То есть, эти люди даже не считают «Электрические сети» своей собственностью и наплевали на это стратегически важное предприятие, на его потребителей и сотрудников. А если ЭС не их, то чьи же? Потребителей и работников. То есть - народа, ведь весь народ либо является потребителем, либо работает там», - написал Пашинян.

Здесь следует сделать небольшое отступление и пояснить, что ночью, до задержания силовиками, Самвел Карапетян заявил журналистам, «народ все равно скажет свое слово». «Плевать я хотел и на них, и на их Электросети», - сказал он.

Справка: ЗАО «Электросети Армении» - крупнейшая энергосбытовая компания страны, входит в группу компаний «Ташир», собственником которой является российский бизнесмен Самвел Карапетян. ЭСА управляет распределительными сетями среднего и низкого напряжения в Армении.

Между тем, армянские СМИ сообщили об освобождении от должности главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армена Абазяна - соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Никол Пашинян. Функции директора СНБ временно возлагаются на замдиректора структуры Андраника Симоняна. По данным газеты «Грапарак», Абазян был уволен потому, что отказался выполнять приказ премьера Пашиняна.

Как видно, в Армении разворачивается довольно любопытная ситуация, в которой политические мотивы переплетаются с экономическими. Возникает резонный вопрос: мотивированы ли действия властей против Карапетяна попыткой нейтрализовать влиятельного оппонента в контексте обострившегося конфликта Пашиняна с ААЦ, или речь идет исключительно о перераспределении ключевых активов в пользу государства?

Интересно и то, как поведет себя в этой ситуации Россия – ограничится дипломатическими заявлениями и наблюдением за судьбой своего гражданина, или же воспримет действия армянских властей как вызов и попытается вмешаться более активно, используя экономические или политические рычаги влияния? Особенно с учетом того, что Самвел Карапетян - не просто бизнесмен, а представитель крупного капитала, тесно связанного с российской экономикой.

Вопрос еще и о том, почему Пашинян пошел на столь категоричные шаги именно сейчас. Здесь могут просматриваться несколько возможных ключевых аспектов, и вполне вероятно, что они работают одновременно.

Во-первых, фактор присутствия: Карапетян находился в Армении, и это могло быть воспринято как удобный момент для демонстративного шага. Судя по вышеуказанной публикации Пашиняна, не исключено, что на фоне своего обострившегося конфликта с церковью он рассматривает Карапетяна как потенциального спонсора протестной активности вокруг ААЦ.

Публичная и категоричная защита влиятельным бизнесменом ААЦ, авторитет которой премьер пытается подорвать, вполне могла подтолкнуть Пашиняна на ответную реакцию. Ее показательная жесткость может рассматриваться и как назидание остальным элитам: заступаться за ААЦ опасно.

С другой стороны, происходящее может содержать в себе политический месседж в адрес Москвы. Карапетян - крупный российский бизнесмен, и действия против него, сопровождаемые заявлениями о национализации его активов, могут рассматриваться как сигнал: Армения намерена резко сократить или вовсе избавиться от российского экономического влияния. Особенно такая мысль возникает в контексте не самого радужного периода в армяно-российских отношениях.

Таким образом, момент, по всей вероятности, был выбран не случайно: он сочетается с внутренними задачами армянских властей, направленных на нейтрализацию оппонентов и укрепление контроля на внутриполитическом поле, и посланием внешним силам.

Буквально в эти минуты стало известно: Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, его хотят арестовать. Об этом сказал журналистам его адвокат Армен Фероян. СК Армении представило в суд иск об аресте Карапетяна. Адвокат заявил, что бизнесмен не видит в своих действиях состава преступления.

В заключение хотелось бы напомнить: речь идет о том самом Самвеле Карапетяне, который, вместе с другими армянскими бизнесменами, в 2021 году был объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном провозе боеприпасов на территорию Азербайджана.

Генеральная прокуратура Азербайджана 18 июня 2021 года заявила о проведении расследования на основании опубликованной в ряде СМИ и соцсетей информации о незаконном провозе оружия и военной техники в Армению и оттуда в Карабахский регион Азербайджана: «Было установлено, что глава группы компаний «Ташир» Карапетян Самвел Саркисович, известный в Армении как «серый бизнесмен» и владелец «Royalsys Engineering» Давид Галустян, генеральный директор компании «KOMEX» Абрамян Ара Аршавирович и другие в целях снабжения вооруженных сил Республики Армения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой, в нарушение требований Таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе, в течение 2001-2021 годов посредством пассажирских самолетов, грузового самолета ВВС Армении Ил-76 ТД, а также приобретенного Ара Абрамяном грузового самолета "Ильюшин-76ТД" организовывали контрабанду воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Республику Армения и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики. 28 апреля 2021 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следствие по делу было поручено провести Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Карапетян Самвел Саркисович, Давид Галустян и Ара Абрамян были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 Уголовного кодекса, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и все они объявлены в международный розыск. В связи с вышеупомянутым уголовным делом Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран. Генеральная прокуратура заявляет, что принимаются все возможные меры для привлечения к ответственности в соответствии с международным правом виновных в этих и других подобных преступлениях».

События вокруг Самвела Карапетяна приобретают куда более глубокий смысл: его настигла неизбежная расплата за прошлые преступления. Этот скандал - жесткое напоминание о том, что история не забывает, а за все, что было сделано в тени закона и морали, приходится платить. И платить не просто символически - а на скамье подсудимых. И правильнее всего - в Баку.