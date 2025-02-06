 Франция заблокировала счета «Русского дома» в Париже | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Выставки

Франция заблокировала счета «Русского дома» в Париже

First News Media17:09 - Сегодня
Франция заблокировала счета «Русского дома» в Париже

Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу «Русского дома» в Париже, его счета заморожены.

Об этом РИА Новости сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу «Русского дома» за счет того, что заморозили счета. У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счет», - сказал посол.

По его словам, «Русский дом» здесь существует на легальной основе - двустороннего соглашения, и в России работает Французский культурный центр.

«Это негативное развитие событий последних недель», - сказал Мешков.

Ранее Азербайджан направил российской стороне официальное уведомление о прекращении деятельности «Россотрудничества» на территории страны.

Читайте по теме:

Глава «Россотрудничества»: Азербайджан потребовал закрыть «Русский дом» в Баку - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
211

Актуально

Xроника

Сахиль Бабаев снят с должности министра труда и назначен министром финансов

Политика

В МИД Азербайджана заявили, что ждут от Москвы принятия мер по закрытию «Русского ...

Xроника

В Азербайджане повышены минимальные пенсии

Общество

В Баку понизится температура, ожидается мокрый снег

Выставки

Франция заблокировала счета «Русского дома» в Париже

Профессионалы в области логистики и транспорта со всего Евразийского региона объединятся в Баку

Бакинская водная неделя пройдет в сентябре – ФОТО

Мать шехида, переехавшая в Ходжалы: Каждый из нас мечтал вернуться на родные земли

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Франция заблокировала счета «Русского дома» в Париже

Профессионалы в области логистики и транспорта со всего Евразийского региона объединятся в Баку

Последние новости

В Подмосковье разбился самолет: есть погибшие - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Состоялось посещение могилы Национального героя Азербайджана Окюмы Алиевой - ФОТО

Сегодня, 18:01

Захарова: РФ готова решить вопрос с регистрацией «Русского дома» в Баку

Сегодня, 17:52

Армения проигнорирует консультации ОДКБ

Сегодня, 17:46

Школы могут перейти на гибкий график работы

Сегодня, 17:42

В МИД Азербайджана заявили, что ждут от Москвы принятия мер по закрытию «Русского дома» в Баку

Сегодня, 17:32

Мирзоян посетит с визитом Норвегию

Сегодня, 17:30

Опубликован список хирургов, чьи лицензии были аннулированы

Сегодня, 17:26

В Подмосковье годовалый ребенок ползал по обочине шоссе - ВИДЕО-ФОТО

Сегодня, 17:18

Арестован главред сайта «Arqument.az»

Сегодня, 17:14

Azercell поддерживает женщин-предпринимателей Шеки

Сегодня, 17:12

Франция заблокировала счета «Русского дома» в Париже

Сегодня, 17:09

Палестина отвергла идеи США о будущем Газы: Мы не инвестиционный проект

Сегодня, 17:07

Эмин Амруллаев: «Быть репетитором для своего же ученика – неэтично»

Сегодня, 17:03

Трамп предложил передать США Газу после завершения конфликта в анклаве

Сегодня, 17:00

Трамп: Politico получила $8 млн от USAID за положительные статьи о демократах

Сегодня, 16:47

В Карабахском университете откроется медицинский факультет

Сегодня, 16:39

В Баку отметили 33-летие дипотношений между Азербайджаном и Украиной

Сегодня, 16:37

Глава «Россотрудничества»: Азербайджан потребовал закрыть «Русский дом» в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

«Сейсмический рой» атаковал Грецию - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:10
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50