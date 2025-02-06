Франция заблокировала счета «Русского дома» в Париже

Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу «Русского дома» в Париже, его счета заморожены.

Об этом РИА Новости сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу «Русского дома» за счет того, что заморозили счета. У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счет», - сказал посол.

По его словам, «Русский дом» здесь существует на легальной основе - двустороннего соглашения, и в России работает Французский культурный центр.

«Это негативное развитие событий последних недель», - сказал Мешков.

Ранее Азербайджан направил российской стороне официальное уведомление о прекращении деятельности «Россотрудничества» на территории страны.

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