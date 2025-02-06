Глава «Россотрудничества»: Азербайджан потребовал закрыть «Русский дом» в Баку - ОБНОВЛЕНО

Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков признал, что МИД Азербайджана действительно потребовал прекратить деятельность «Русского дома» в Баку из-за отсутствия регистрации в качестве юридического лица.

В эфире «Россия 24» Примаков отметил, что российская сторона «неоднократно обращалась» к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, однако вопрос так и не был решен.

«Достаточно сложно регистрировать федеральный орган исполнительной власти, его представительство в какой-то стране как местную организацию», — посетовал он.

По его словам, «Русский дом» должен покинуть арендуемое помещение в течение полутора месяцев, так как владелец намерен срочно его продать. В то же время другой собственник, с которым велись переговоры о переезде, пока взял паузу.

Источник: Minval

15:30

Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты от Азербайджана о необходимости регистрации российского культурного центра (Русского дома) в Баку.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Там говорится о том, что наше представительство, Российский информационно-культурный центр (РИКЦ), он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству», - сказал Примаков.

Источник: ТАСС