Кто он - новый министр труда и социальной защиты населения? - ДОСЬЕ

Как уже сообщалось, Распоряжением Президента Ильхама Алиева Анaр Алиев назначен министром труда и социальной защиты населения АР.

1news.az представляет досье нового министра.

Анaр Алиев родился в 1980 году в городе Баку. В 2000 году окончил факультет международного права Бакинского государственного университета. В 2002 году получил степень магистра, в 2006-м – степень доктора философии.

В 2000–2006 годах работал секретарем судебных заседаний в местном экономическом суде №1, в 2006–2008 годах был главным советником юридического отдела Министерства экономики.

С 2008-го по 2018 год занимал должность начальника этого отдела. В 2016-2018 годах являлся членом Апелляционного совета при Президенте Азербайджанской Республики.

В 2018 году был назначен советником министра труда и социальной защиты населения – руководителем аппарата министерства.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 30 октября 2018 года, продолжил свою деятельность в должности заместителя министра труда и социальной защиты населения.

Женат, имеет двоих детей.