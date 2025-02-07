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USAID - Агентство международного уничтожения

Ялчин Алиев21:10 - Сегодня
USAID - Агентство международного уничтожения

Известный своими громкими разоблачениями портал WikiLeaks раскрыл, что Агентство США по международному развитию (USAID) оказывается финансировало 707 средств массовой информации, 6200 журналистов и 279 неправительственных организаций, работающих в сфере журналистики по всему миру. Дабы не быть голословным, портал, оставаясь верным своим традициям, опубликовал сканы соответствующих документов.

Представленная WikiLeaks информация проливает свет на масштабы манипуляции и политической ангажированности USAID, его вовлеченности и скрытого участия во многих черных делишках, начиная от подрыва политической стабильности вплоть до морального разложения обществ в отдельно взятых государствах на всех континентах земного шара.

Нешуточный (судя по приведенным выше цифрам) размах деятельности USAID дает основание полагать, что эта организация причастна также к грязной кампании, проводимой на протяжении последних лет международными СМИ против Азербайджана. Это объясняет, откуда берутся предвзятость и необъективный подход мировых медиа применительно к Баку как к месту проведения песенного конкурса «Евровидение» в 2012 году, Европейских игр 2015 года, Гран-при «Формула-1», климатической конференции СОР29, которую азербайджанская столица приняла в этом году на высшем уровне. Эта же антиазербайджанская кампания работала на полную мощь во время нашей 44-дневной Отечественной войны 2020 года, акции наших экоактивистов на Лачинской дороге и однодневной антитеррористической операции нашей армии в 2023 году.

Ложь, искажения, клевета на страницах и в репортажах мировых СМИ и построенное на этом давление западных стран – вот с чем сталкивается Азербайджан при проведении значимых мероприятий. Немудрено, если принять во внимание, кто стоит у руля USAID, того самого, который платит и, соответственно, заказывает музыку в мировых медиа. Саманту Пауэр, человека, известного близкими отношениями с армянской диаспорой, продвигающую миф о «геноциде армян», саму можно назвать армянской лоббисткой в правительстве США. Своего пиетета к представителям «наидревнейшей» и самой «многострадальной» нации она никогда особо не скрывала. Можно представить ее влияние как главы структуры, ворочающей десятками миллиардов долларов, правда, растрачиваемых на бог весть что.

К слову, на днях Белый дом выступил с разоблачением USAID, заявив, что на протяжении десятилетий эта организация, не отчитываясь перед налогоплательщиками, практически без всякого надзора направляла огромные суммы денег на смехотворные, а зачастую злонамеренные проекты «закоренелых бюрократов». Обнародованные администрацией Трампа статьи расходов агентства поистине ужасают. Вот лишь несколько примеров расходов и злоупотреблений:

- $1,5 млн - на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих и деловых сообществах Сербии»;

- $70 000 - на производство «мюзикла DEI» в Ирландии;

- $2,5 млн - на электромобили для Вьетнама;

- $47 000 - на «трансгендерную оперу» в Колумбии;

- $32 000 - на «трансгендерный комикс» в Перу;

- $2 млн - на смену пола и «ЛГБТ-активизм» в Гватемале;

- $6 млн - на финансирование туризма в Египте;

- Сотни тысяч долларов - на некоммерческую организацию, связанную с признанными террористическими организациями, причем даже после того, как генеральный инспектор начал расследование в ее отношении;

- Миллионы – EcoHealth Alliance, который участвовал в исследовании в лаборатории в Ухане, откуда, предположительно, начал распространяться вирус COVID-19;

- Сотни тысяч порций обедов, которые были отправлены боевикам, связанным с «Аль-Каидой» в Сирии;

- Финансирование персонализированных контрацептивов в развивающихся странах;

- Сотни миллионов долларов на ирригационные каналы, сельскохозяйственное оборудование и даже удобрения, используемые для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане, обогащающих «Талибан».

«Список буквально можно продолжать и продолжать — и все это происходит уже десятилетиями. При президенте Трампе расточительство, мошенничество и злоупотребления ПРЕКРАЩАЮТСЯ СЕЙЧАС», - заявляет Белый дом.

То есть, основываясь только на вышеперечисленном, можно утверждать, что USAID десятилетиями щедро выделяло, а если быть точнее, разбазаривало средства американских налогоплательщиков на поддержку терроризма, производство наркотиков, борьбу с традиционными ценностями, разработку убившего миллионы людей коронавируса и разлагающую общества пропаганду ЛГБТ. Этакая государственная террористическая организация, ни больше ни меньше. Глядя на масштаб ее разрушительной деятельности, становится очевидным, что она давно перестала быть агентством «развития». Скорее, ее можно назвать Агентством Соединенных Штатов по международному уничтожению (United States Agency for International Destruction). Примечательно, что даже при таком названии аббревиатура остается неизменной — USAID, только теперь она действительно отражает суть происходящего. О каком, к чертям, развитии еще речь?!

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