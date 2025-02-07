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В Азербайджан из Германии вернулись 45 человек в рамках соглашения о реадмиссии с ЕС

First News Media10:50 - Сегодня
В Азербайджан из Германии вернулись 45 человек в рамках соглашения о реадмиссии с ЕС

45 граждан Азербайджана возвращены из Германии в рамках соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры по реинтеграции возвращенных граждан Азербайджана и разрешению возможных сложностей, с которыми они могут столкнуться.

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