В январе в Азербайджане усыновили шестерых детей

В Азербайджане в прошлом месяце шесть детей из приютов переданы в приемные семьи, двое - семьям-опекунам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Также за последний месяц Агентство социальных услуг при министерстве провело 110 мониторингов в приемных и семьях-опекунах.

В отчетный период удалось предотвратить передачу 21 ребенка в специализированные учреждения, а 14 детей были реинтегрированы из спецучреждений в свои семьи.