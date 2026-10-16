 Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о призывах к захвату власти | 1news.az | Новости
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Общество

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о призывах к захвату власти

Феликс Вишневецкий15:12 - Сегодня
Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о призывах к захвату власти

Возбуждено уголовное дело по фактам насильственного захвата власти в Азербайджанской Республике, насильственного изменения конституционного строя, разжигания религиозной ненависти и вражды.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Отмечается, что в Генеральную прокуратуру поступили сведения о распространении в социальных сетях различными лицами материалов, направленных на насильственный захват власти в Азербайджанской Республике, а также на разжигание религиозной ненависти и вражды с применением насилия. Среди указанных лиц - гражданин Турецкой Республики Джелал Чифтчи (Celal Çiftçi), 1975 года рождения, обозреватель газеты «Şanlıurfa Olay». На основании поступивших сведений проведена проверка.

В ходе проверки установлено, что после принятия постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 21 сентября 2026 года № 309 неоднократно распространялись материалы религиозно-радикального содержания, в том числе созданные с использованием искусственного интеллекта. Эти материалы были направлены на захват власти в Азербайджанской Республике путем переворота и применения силы, насильственное изменение конституционного строя, а также на разжигание и поощрение религиозной ненависти и вражды с применением насилия. Кроме того, установлены факты неоднократных призывов под различными заголовками радикального содержания.

На основании собранных материалов 16 октября 2026 года Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы к насильственному захвату власти в Азербайджанской Республике, насильственному изменению конституционного строя), 283.2.1 (разжигание религиозной ненависти и вражды с применением насилия на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма) и 167-3.1 (изготовление, хранение и распространение материалов, призывающих к осуществлению религиозно-экстремистской деятельности, обосновывающих такую деятельность и оправдывающих ее необходимость) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Проведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Джелал Чифтчи привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу и объявлен в международный розыск. В настоящее время компетентным органам Турецкой Республики направляются запросы об оказании международной правовой помощи для проведения соответствующих следственных действий в отношении него и других лиц. Также принимаются иные необходимые меры в рамках механизмов международного сотрудничества.

В рамках предварительного следствия продолжаются необходимые следственные действия для объективного, полного и всестороннего исследования указанных сведений, содержания иных материалов аналогичного характера, обстоятельств их изготовления и распространения, а также других обстоятельств, имеющих значение для дела. Следственные действия направлены на правовую оценку деяний и принятие решения в соответствии с требованиями законодательства.

В целях сохранения религиозной толерантности, взаимного уважения и общественной солидарности Генеральная прокуратура призывает всех воздерживаться от распространения контента, пропагандирующего ненависть и вражду на религиозной почве, ответственно пользоваться социальными сетями и соблюдать требования законодательства.

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