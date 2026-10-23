Дотации Нахчывану сократятся более чем на 6% - проект госбюджета

В 2027 году 198 миллионов манатов, или 0,5% расходов государственного бюджета Азербайджана, придутся на долю дотации, выделяемой бюджету Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно законопроекту «О государственном бюджете на 2027 год», это на 6,4% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год.

Дотация Нахчывану составит 3,6% от общих расходов на государственные службы.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 39 миллиардов 254 миллионов манатов, а расходы — 42 миллиардов 400 миллионов манатов.

Источник: Report