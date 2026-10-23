Проект госбюджета Азербайджана на 2027 год внесен в Милли Меджлис

Проект закона "О государственном бюджете на 2027 год" внесен в Милли Меджлис Азербайджана.

Доходы государственного бюджета на следующий год прогнозируются в размере 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

В том числе централизованные доходы составят 38 млрд 518 млн 425 тыс. манатов, местные доходы - 735 млн 575 тыс. манатов. Централизованные расходы прогнозируются на уровне 41 млрд 664 млн 425 тыс. манатов, местные расходы - 735 млн 575 тыс. манатов.

Источник: Report