 Эльчин Амирбеков провел серию встреч с официальными лицами Бельгии - ФОТО | 1news.az | Новости
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Эльчин Амирбеков провел серию встреч с официальными лицами Бельгии - ФОТО

Редакция 1news09:35 - Сегодня
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Эльчин Амирбеков провел серию встреч с официальными лицами Бельгии - ФОТО

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков совершил рабочий визит в Брюссель, где провел ряд встреч с руководящими лицами Бельгии.

В рамках визита состоялись переговоры с председателем Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Петером Де Роовером, президентом Сената Винсентом Блонделем, руководителем аппарата премьер-министра по вопросам внешней политики и безопасности Паскалем Хейманом, заместителем руководителя офиса и дипломатическим советником короля Бельгии Петером Клаесом, а также генеральным директором МИД Бельгии по политическим вопросам, безопасности и обороне Вероник Пети.

В ходе проведенных встреч стороны подробно рассмотрели текущее состояние и перспективы развития азербайджано-бельгийских отношений. Участники переговоров обменялись мнениями по расширению сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, подчеркнув значимость укрепления политического диалога, регулярных консультаций и взаимных визитов высокого уровня. Отдельное внимание было уделено определению новых векторов экономического взаимодействия с учетом потенциала двух стран, включая сферы возобновляемой энергетики, зеленый переход, информационные технологии, искусственный интеллект, транспорт и логистику.

Эльчин Амирбеков проинформировал бельгийских партнеров о практических шагах Баку по нормализации отношений с Ереваном, ключевых условиях для обеспечения долгосрочного мира на Южном Кавказе и последовательной политике Азербайджана в этом направлении. Он также акцентировал внимание на важности политической поддержки европейских партнеров в процессе постконфликтного миростроительства.

Касаясь гуманитарных проблем, представитель Президента подчеркнул, что Азербайджан остается одной из самых загрязненных минами стран мира. Было отмечено, что минная опасность на освобожденных территориях не только угрожает жизням граждан, но и существенно тормозит процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев и масштабные восстановительные работы, что требует продолжения международной солидарности и поддержки в сфере разминирования.

На встречах с руководством парламента Бельгии стороны выделили особую роль межпарламентского сотрудничества и регулярных контактов между депутатами в укреплении взаимного доверия. Было подчеркнуто, что активный и конструктивный диалог между законодателями способствует глубокому пониманию региональных реалий и помогает предотвращать предвзятые, неконструктивные инициативы, способные навредить чувствительному процессу азербайджано-армянской нормализации.

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