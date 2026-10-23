Лимит госгарантий Азербайджана на 2027 год увеличен до 6 млрд манатов
В 2027 году верхний предел внутренних государственных заимствований в Азербайджане составит 2,5 миллиарда манатов, а внешних — 6 миллиардов манатов.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом говорится в законопроекте «О государственном бюджете на 2027 год».
Согласно информации, по сравнению с утвержденными показателями на 2026 год эти суммы увеличились на 25% и остались на прежнем уровне соответственно.
Верхний предел (лимит) суммы государственных гарантий, которые будут выданы в следующем году, утвержден в размере 6 миллиардов манатов, что в 2 раза превышает показатель предыдущего года.
366