Кто станет новым Джеймсом Бондом? Названы основные претенденты на роль агента 007 - ФОТО
Стало известно о том, кто возможно сыграет Джеймса Бонда в следующем фильме о легендарном агенте 007.
Джек Лауден, Каллум Тернер и Джош О'Коннор могут побороться за роль нового Джеймса Бонда - по данным западных СМИ, актёры вошли в число кандидатов, которым предложили пройти финальные кинопробы на роль легендарного агента 007.
Как сообщает TheWrap со ссылкой на источники, заключительный этап кастинга начнётся сегодня, 23 октября, и продлится до следующей недели. Всего на финальные пробы приглашены четыре актёра, однако имя четвёртого кандидата пока не раскрывается.
Джек Лауден известен по сериалу «Медленные лошади» и драме Кристофера Нолана «Дюнкерк», Каллум Тернер снимался во франшизе «Фантастические твари», а Джош О'Коннор получил широкую известность благодаря роли принца Чарльза в сериале «Корона» и участию в фильме «Претенденты».
Новый фильм о Джеймсе Бонде снимет режиссёр Дени Вильнев, известный по картинам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049». Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».
Напомним, что последним на данный момент актёром, сыгравшим Джеймса Бонда в официальной серии фильмов, был Дэниел Крейг. Он исполнял роль агента 007 на протяжении 15 лет - с 2006 по 2021 год.
Отметим, что Amazon MGM Studios пока не подтвердила имена претендентов - ожидается, что имя нового исполнителя роли агента 007 объявят до конца 2026 года.
ДЖЕК ЛАУДЕН
КАЛЛУМ ТЕРНЕР
ДЖОШ О'КОННОР