Директора Губинского спорткомплекса арестовали по делу о присвоении полумиллиона манатов 

Директор Губинского спортивно-оздоровительного, учебно-тренировочного комплекса Рашид Оруджев арестован в рамках расследования уголовного дела о присвоении денежных средств и должностных преступлениях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, противоправные действия были выявлены в ходе расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. По делу также проходит бухгалтер комплекса Видади Ширинов.

По имеющимся данным, сумма причиненного ущерба превышает 500 тысяч манатов.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Рашида Оруджева и Видади Ширинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.