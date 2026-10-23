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Дорожная полиция обратилась к пешеходам с предупреждением - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:42 - Сегодня
Дорожная полиция обратилась к пешеходам с предупреждением - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает пешеходов соблюдать правила безопасности, так как безопасность пешеходов остается одной из актуальных проблем дорожного движения.

Для обеспечения безопасности пешеходов, являющихся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, Государственная дорожная полиция регулярно проводит профилактические мероприятия и усиливает контроль.

«К сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения, информационные кампании и разъяснительную работу, некоторые пешеходы по-прежнему пренебрегают элементарными правилами безопасности, подвергая себя риску стать жертвами дорожно-транспортных происшествий», - отмечается в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что анализ ДТП с участием пешеходов показывает, что подавляющее большинство таких аварий происходит вблизи пешеходных переходов, в том числе подземных и надземных, особенно в темное время суток.

«Вновь обращаемся к пешеходам с призывом быть внимательными при переходе дороги, не пользоваться в этот момент телефонами, наушниками и другими подобными устройствами, не задерживаться на пешеходных переходах, пересекать проезжую часть только в специально отведенных местах и соблюдать сигналы светофора», - говорится в обращении.

Особое внимание ведомство призывает уделять безопасности детей и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при переходе дороги вместе с несовершеннолетними.

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