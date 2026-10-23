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Суд продлил арест сына второго президента Армении Седрака Кочаряна

Редакция 1news10:25 - Сегодня
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Суд продлил арест сына второго президента Армении Седрака Кочаряна

Антикоррупционный суд Армении продлил арест сына второго президента Армении Роберта Кочаряна — Седрака Кочаряна.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката Акопа Курегяна.

«Суд оставил под арестом Кочаряна сроком на два месяца. На этом этапе иное ждать было сложно, учитывая давление, оказываемое на судебную систему», — сказал он журналистам.

По словам адвоката, защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее сегодня суд завершил рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении самого Роберта Кочаряна, решение, как ожидается, будет опубликовано сегодня вечером.

Роберт и Седрак Кочаряны обвиняются во взятках и злоупотреблении полномочиями.

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