Госдеп опроверг информацию о требовании отчитываться по голосованию на выборах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт опроверг информацию о требовании к американским дипломатам отчитываться о том, за кого они голосовали на президентских выборах 2016, 2020 и 2024 годов.

«Это и есть определение фейковых новостей. Мы неоднократно опровергали ложные утверждения данного издания и с самого начала ясно дали понять, что продвижение [по службе в Госдепартаменте] зависит от заслуг. Они (СМИ – ред.) исказили наш ответ, чтобы продвинуть свою безосновательную версию событий», — написал Пиготт в X.

Ранее портал The Washington Sun со ссылкой на источники сообщил о том, что руководство Госдепартамента требует от дипломатических сотрудников предоставления данных о том, как они голосовали на прошлых президентских выборах в США. Портал отмечал, что от этих сведений зависит вопрос повышения дипломатов по службе.

Источник: ТАСС