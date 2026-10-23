Население Украины продолжает сокращаться: названа новая цифра

По состоянию на середину 2026 года население Украины сократилось до 28,5 млн человек, преимущественно из-за выезда людей за границу.

Об этом директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова сообщила во время выступления на 10-м Украинском женском конгрессе.

По словам Либановой, подсчеты численности населения Украины ученые завершили за несколько дней до ее выступления. Демограф отметила, что население сократилось еще на полмиллиона, однако не указала, за какой именно период. Речь идет преимущественно о выезде людей за границу, а не о гибели. В то же время население продолжает сокращаться, а доля людей старшего возраста растет.

Демограф предупредила, что после войны и отмены военного положения возможна новая волна выезда за границу – на этот раз мужчин. Она опасается, что Украина не сможет предложить тем, кто вернется с фронта, работу и зарплаты, которые они сочтут приемлемыми. Тогда семьи могут решить воссоединиться за пределами страны.

"И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи? В Украине или за ее пределами? Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна. Это вполне вероятно", – заявила она.

Либанова также отметила, что ожидать "бэби-бума" в Украине нереалистично. Говоря о поддержке рождаемости, она привела в пример скандинавские страны, где уделяют большое внимание участию мужчин в воспитании детей. По ее мнению, отпуск по уходу за ребенком должен быть для отца обязанностью, а не только правом.

Отдельно демограф подчеркнула необходимость развития услуг по уходу за детьми, пожилыми людьми и людьми с инвалидностью. Без них этот уход в основном ляжет на женщин, которые из-за этого не смогут работать, а впоследствии будут получать низкие пенсии.

Источник: gordonua.com