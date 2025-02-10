Министр обороны Ирана считает невозможными переговоры с новыми властями США

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил о невозможности вести переговоры с администрацией США, возглавляемой новым президентом Дональдом Трампом, так как Вашингтон никогда не выполнял прежние договоренности.

«Американцы несут вздор. Мы не ведем переговоры в условиях санкций и угроз. А с нынешним правительством США переговоры вести невозможно. Мы их не принимаем», - сказал глава военного ведомства в комментарии агентству ISNA во время демонстрации, посвященной 46-й годовщине победы исламской революции.

Источник: ТАСС