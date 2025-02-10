В Азербайджане зафиксирован 17-градусный мороз

Обнародованы данные о погоде на 10 февраля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в первой половине дня в некоторых районах наблюдались осадки. Снежный покров составил 64 см в Лерике, 19 см в Грызе, 14 см в Ярдымлы и 5 см в Халтане.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 2°C, в низменных районах — 7°C, в Нахчыванской АР и горных районах — до 10°C, в высокогорных районах — до 17°C мороза.