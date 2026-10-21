Рекордная конфискация: у экс-директора «SOCAR-AQS» изъяли активы почти на 100 млн манатов
Бывший генеральный директор компании "SOCAR-AQS" Рамин Исаев, признанный виновным в хищении 54 миллионов манатов, лишился имущества на колоссальную сумму — без малого 100 миллионов манатов.
"Qafqazinfo" стали известны эксклюзивные подробности и полный перечень изъятого у Исаева имущества.
Золото и ювелирные изделия:
- 34 золотых слитка от национального оператора "Azergold";
- гарнитур (колье, кольцо, серьги) от австрийского ювелирного дома "Frey Wille";
- браслет и серьги от французского бренда "Van Cleef & Arpels".
Наличные деньги и банковские счета:
- 6 миллионов 257 тысяч долларов США;
- 352 тысячи манатов наличными;
- 133 тысячи манатов на банковском счете;
- 18 тысяч 495 евро;
- 11 тысяч 565 фунтов стерлингов;
- а также другая валюта: 23 550 рублей, 11 600 чешских крон, 1 345 дирхамов ОАЭ, 500 турецких лир, 40 гривен и 30 швейцарских франков.
Внушительный сектор недвижимости — 19 квартир и особняков в 8 районах столицы:
- Насиминский район: 5 квартир;
- Бинагадинский район: 4 квартиры;
- Наримановский район: 4 квартиры;
- Сураханский район: квартира и частный дом;
- Ясамальский район: 1 квартира;
- Сабаильский район: 1 квартира;
- Хазарский район: загородный дом в поселке Бузовна;
- Сабунчинский район: апартаменты в престижном комплексе Sea Breeze (поселок Нардаран).
Коммерческая недвижимость:
- 4 крупных объекта на улице Камала Рахимова в Ясамальском районе;
- по одному коммерческому объекту в Насиминском, Сабаильском и Бинагадинском районах.
Прочее имущество:
- 2 гаражных бокса в Насиминском районе;
- земельные участки в Бинагадинском районе, а также в элитных поселках Бадамдар и Бильгя;
- электромобиль марки "Audi E-Tron".
Сообщается, что за счет специальной конфискации будет полностью покрыт нанесенный государству ущерб в размере 54 миллионов манатов. Оставшиеся активы пойдут в чистый доход государства. В ближайшее время судебные исполнители приступят к организации торгов для продажи этого имущества.
Напомним, что коррупционные схемы Рамина Исаева были раскрыты Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. За присвоение государственных средств в особо крупном размере и легализацию доходов, полученных преступным путем, экс-директор приговорен к 14 годам лишения свободы. Вердикт суда уже обрел законную силу.