 Рекордная конфискация: у экс-директора «SOCAR-AQS» изъяли активы почти на 100 млн манатов | 1news.az | Новости
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Рекордная конфискация: у экс-директора «SOCAR-AQS» изъяли активы почти на 100 млн манатов

Редакция 1news16:30 - Сегодня
Рекордная конфискация: у экс-директора «SOCAR-AQS» изъяли активы почти на 100 млн манатов

Бывший генеральный директор компании "SOCAR-AQS" Рамин Исаев, признанный виновным в хищении 54 миллионов манатов, лишился имущества на колоссальную сумму — без малого 100 миллионов манатов.

"Qafqazinfo" стали известны эксклюзивные подробности и полный перечень изъятого у Исаева имущества.

Золото и ювелирные изделия:

- 34 золотых слитка от национального оператора "Azergold";

- гарнитур (колье, кольцо, серьги) от австрийского ювелирного дома "Frey Wille";

- браслет и серьги от французского бренда "Van Cleef & Arpels".

Наличные деньги и банковские счета:

- 6 миллионов 257 тысяч долларов США;

- 352 тысячи манатов наличными;

- 133 тысячи манатов на банковском счете;

- 18 тысяч 495 евро;

- 11 тысяч 565 фунтов стерлингов;

- а также другая валюта: 23 550 рублей, 11 600 чешских крон, 1 345 дирхамов ОАЭ, 500 турецких лир, 40 гривен и 30 швейцарских франков.

Внушительный сектор недвижимости — 19 квартир и особняков в 8 районах столицы:

- Насиминский район: 5 квартир;

- Бинагадинский район: 4 квартиры;

- Наримановский район: 4 квартиры;

- Сураханский район: квартира и частный дом;

- Ясамальский район: 1 квартира;

- Сабаильский район: 1 квартира;

- Хазарский район: загородный дом в поселке Бузовна;

- Сабунчинский район:  апартаменты в престижном комплексе Sea Breeze (поселок Нардаран).

Коммерческая недвижимость:

- 4 крупных объекта на улице Камала Рахимова в Ясамальском районе;

- по одному коммерческому объекту в Насиминском, Сабаильском и Бинагадинском районах.

Прочее имущество:

- 2 гаражных бокса в Насиминском районе;

- земельные участки в Бинагадинском районе, а также в элитных поселках Бадамдар и Бильгя;

- электромобиль марки "Audi E-Tron".

Сообщается, что за счет специальной конфискации будет полностью покрыт нанесенный государству ущерб в размере 54 миллионов манатов. Оставшиеся активы пойдут в чистый доход государства. В ближайшее время судебные исполнители приступят к организации торгов для продажи этого имущества.

Напомним, что коррупционные схемы Рамина Исаева были раскрыты Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. За присвоение государственных средств в особо крупном размере и легализацию доходов, полученных преступным путем, экс-директор приговорен к 14 годам лишения свободы. Вердикт суда уже обрел законную силу.

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