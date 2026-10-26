В Шеки массово травят бездомных собак: Беззащитные перед ядом - ВИДЕО

Ужасающие кадры из Шеки распространяются в социальных сетях, на которых бездомные собаки мучаются, бьются в судорогах и погибают от отравления.

Кадрами массового отравления бездомных собак в Шеки поделился известный зоозащитник, Низами Рамазанов, рассказавший о жестоком уничтожении животных в различных районах города. На видео видно, как собаки мучаются и бьются в судорогах. При этом на ушах многих животных отчетливо заметны специальные бирки, указывающие на то, что они прошли ветеринарные процедуры, в том числе стерилизацию и вакцинацию. А значит, не представляют угрозы.

Кто решил, что расправа над беззащитными существами может стать способом решения «проблемы»? Почему даже животные, прошедшие стерилизацию и вакцинацию, вынуждены умирать в мучениях? Это вызвало возмущение не только у зоозащитника, но и пользователей, так же отметивших жестокость по отношению к животным, которые не представляли никакой угрозы и не показывали агрессивного поведения, а просто жили.

Видео не рекомендуется к просмотру людям с повышенной чувствительностью.

Бездомные собаки не выбирают улицу в качестве своего дома. Они не могут самостоятельно обеспечить себе безопасность, найти медицинскую помощь или понять, что оставленная на земле пища несет смертельную опасность. Для многих из них привычная территория - двор, улица или пространство возле жилого дома, где они годами существуют рядом с людьми.

Некоторые жители подкармливают таких животных, знают их повадки и ежедневно встречают на одном и том же месте. И мы должны понимать, что, скорее всего, эти собаки были отравлены, всецело доверяя человеку.

Другие могут не обращать на них внимания или испытывать страх. Но ни безразличие, ни неприязнь к бездомным собакам не дают никому права обрекать их на мучительную смерть.

Еще одна серьезная опасность заключается в том, что подобные случаи могут стать примером для подражания, ведь сегодня массовое отравление собак происходит в Шеки, однако никто не застрахован от повторения подобного в Баку, Сумгайыте или других населенных пунктах страны.

Когда жестокое обращение с животными остается без должного общественного внимания и правовых последствий, то создается опасный прецедент, так как кто-то может решить, что отравление может быть вполне простой способ избавиться от животных, которые ему мешают, а значит, такую практику можно перенести на любую другую территорию. Ведь никакого наказания за это ему не будет.

Конечно, нельзя утверждать, что человек, проявляющий жестокость к животным, обязательно начнет представлять угрозу для людей. Однако это не означает, что подобные действия следует игнорировать до тех пор, пока их последствия не станут еще серьезнее. Намеренное причинение страданий беззащитным существам само по себе является явным сигналом о жестоких наклонностях, которые вполне могут перенестись к детям, женщинам или старикам, которые точно так же в один день начнут раздражать «отравителя». Так, если сегодня кто-то разбрасывает яд во дворах и на улицах, завтра последствия могут затронуть совершенно посторонних людей.

Нельзя допускать, чтобы подобные действия воспринимались как бытовой конфликт или незначительный инцидент. В противном случае очередные кадры с погибающими животными будут появляться снова, а общественная реакция каждый раз будет начинаться с одного и того же вопроса - а почему никто не остановил это раньше?

В конечном счете, отравленная приманка не различает животных по статусу. Она не может определить, кому предназначалась, и не остановится перед собакой, у которой есть хозяин.

Домашние питомцы ежедневно гуляют во дворах, парках и на тротуарах и даже самый внимательный владелец не всегда успевает предотвратить ситуацию, когда собака подбирает что-то с земли. Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы животное проглотило опасное вещество.

В результате жертвами отравления могут стать домашние собаки, которые не имеют никакого отношения к проблеме бездомных животных, с которой якобы пытаются «бороться» люди. Они не живут на улице, не мешают окружающим и находятся под заботой владельцев. Но оставленная в общественном пространстве отравленная приманка способна превратить обычную прогулку в борьбу за жизнь питомца.

Для многих людей собака давно стала полноценным членом семьи. Ее здоровье и безопасность - часть повседневной хозяина, а ее гибель становится тяжелой личной трагедией. В такой ситуации возникает вопрос - кто будет нести ответственность за последствия? Что делать владельцу, чей питомец погибнет после того, как съест отравленную приманку во дворе? Как установить виновного, если опасное вещество оставлено неизвестным человеком?

Видео не рекомендуется к просмотру людям с повышенной чувствительностью.

Распространение ядов в доступных местах создает опасность, которая выходит далеко за пределы первоначальной цели. В зависимости от вещества и обстоятельств контакта пострадать могут и другие животные, а также люди. Особенно важно отметить, что речь идет о дворах, где гуляют дети. Поэтому расследование должно учитывать не только обстоятельства гибели бездомных собак, но и возможные риски для окружающих.

По информации, полученной 1news.az, расследование по данному факту уже начато и продолжается.

Однако общественная реакция на подобные случаи зачастую оказывается эмоциональной, но кратковременной. Спустя несколько дней внимание переключается на новые события, и очередная резонансная история постепенно уходит из информационной повестки. При этом за вызвавшими возмущение кадрами остаётся реальная проблема: страдания и гибель животных, а также вопросы безопасности городской среды, которые не теряют своей актуальности вместе с угасанием общественного интереса.

Бездомная собака не становится менее живой из-за отсутствия хозяина. Она не перестает испытывать страх и боль только потому, что вынуждена искать пищу на улице. А ее гибель не должна считаться приемлемой ценой за желание избавиться от животных, которые кому-то мешают.

Более того, готовы ли мы воспринимать массовое отравление животных как нечто обыденное или все же считаем необходимым остановить подобную жестокость.

Расследование должно установить виновных, а реакция ответственных структур- не допустить повторения произошедшего. Ни беззащитные животные, ни домашние питомцы, ни жители города не должны становиться заложниками чьей-то жестокости.