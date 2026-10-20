Красная линия метро Баку будет работать в усиленном режиме

Партнёрский материал

20 октября в Бакинском метрополитене введут особый режим работы в связи с очередным матчем футбольного клуба «Сабах» в рамках Лиги чемпионов УЕФА, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

В рамках усиленного режима на станции метро «Кероглу», расположенной вблизи стадиона, увеличат количество сотрудников и усилят контроль за пассажиропотоком, сообщает 1news.az со ссылкой на Бакинский метрополитен.

Кроме того, резервные поезда будут готовы к выходу на линию в случае необходимости.

При этом график движения поездов на Зеленой и Фиолетовой линиях останется без изменений.