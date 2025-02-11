Стоит ли включить в медобследование перед браком тест на наркотики?

В Азербайджане наблюдается снижение количества браков, в то время как количество разводов продолжает расти. Хотя в течение последнего года число расторгнутых браков осталось на прежнем уровне, в целом за последние пять лет этот показатель увеличился.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bizim.Media, одной из главных причин распада семей является наркозависимость. Многие люди, вступая в брак, позднее обнаруживают, что их вторая половинка употребляет наркотические вещества. Особенно часто от этого страдают женщины. Многие из тех, кто развелся по этой причине, заявляют, что до вступления в брак не знали о наркозависимости своего партнера.

Напоминаем, что в Азербайджане с 2015 года введено обязательное медицинское обследование перед вступлением в брак, которое позволяет выявить такие заболевания, как гемоглобинопатия, бета-талассемия, серповидноклеточная анемия, ВИЧ/СПИД и сифилис. Однако окончательное решение о заключении брака остается за парой. В случаях, когда оба партнера имеют определенные заболевания, существует риск рождения детей с недугами. В других странах медицинское обследование перед браком часто направлено именно на предотвращение таких ситуаций.

Встает вопрос: возможно ли выявить наркотическую зависимость до похода в ЗАГС? Следует ли добавить тест на наркотики в обязательный перечень анализов?

Депутат Гюнай Агамалы высказала мнение, что включение теста на наркотики в обязательное медицинское обследование перед вступлением в брак могло бы значительно укрепить институт семьи.

«Я поддерживаю практику медицинского обследования пар перед созданием семьи. Это важный и своевременный закон, направленный на укрепление здоровых отношений в семье. Добавление наркологического теста в обязательное обследование должно стать неотъемлемой частью процесса. Это способствовало бы укреплению института семьи и сохранению здоровья будущих детей», - отметила она.