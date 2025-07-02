СМИ назвали имена вероятных виновников гибели азербайджанцев в Екатеринбурге

Evocation.info установил личности руководящего состава полиции российского Екатеринбурга, ответственных за убийство братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, передает 1news.az.

Отмечается, что они ответственны за превышение служебных полномочий подчиненными, что привело к смертельному исходу.

Представляем вниманию читателей данный список:

Полковник Виктор Позняк (25.09.1984 г.р.)

Его заместитель и начальник следственного управления полковник Николай Почаевец (02.10.1981 г.р.)

Еще один заместитель Позняка, подполковник Рафаэль Хамидулин (06.10.1984 г.р.)

Заместитель Позняка по работе с личным составом Александр Смирных (17.01.1990 г.р.).

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По версии следствия, задержанные «причастны» к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.

Спустя несколько дней после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, российские правоохранительные органы выступили с новыми обвинениями.

Как сообщают подконтрольные государству СМИ, в том числе агентства РИА Новости и РБК, некоторые из задержанных якобы причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем, произошедшему в Свердловской области в 2021 году, в результате чего погибли 44 человека.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что «организаторами поставок» могли быть «одни из задержанных». Однако стоит напомнить, что по этому делу в свое время уже прошли судебные процессы, и обвиняемые получили реальные сроки заключения. Попытка привязать новых задержанных к старому делу спустя почти четыре года вызывает серьезные вопросы и подозрения в фабрикации обвинений.