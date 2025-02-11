В некоторых городах Азербайджана завершилась выплата пенсий за февраль

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислил февральские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на министерство.

Все виды пенсий, назначенные до 1 января 2025 года, с начала года были проиндексированы и увеличены на 8,1%. С 1 февраля минимальный размер пенсии был увеличен с 280 манатов до 320 манатов.

Февральские пенсии начислены с учетом повышения, а надбавки за январь добавлены к пенсиям за февраль.