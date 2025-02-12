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Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи - ФОТО

First News Media12:12 - Сегодня
Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи - ФОТО

Сегодня с территории Сумгайытского технологического парка в Украину была отправлена вторая партия гуманитарной помощи, состоящей из электрооборудования.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года для организации указанной помощи были выделены средства в размере одного миллиона долларов в манатном эквиваленте, первая партия помощи была отправлена 7 февраля.

Заведующий отделом Министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов сообщил журналистам, что гуманитарный груз, отправленный двумя партиями в рамках вышеупомянутого Распоряжения, включает более 52 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 17 трансформаторов. По его словам, согласно поступившему от украинской стороны обращению, указанное оборудование предназначено для восстановления стабильного электроснабжения пострадавших от войны территорий.

Напомним, что общая сумма помощи, предоставленной Азербайджаном Украине в восстановительных и гуманитарных целях в связи со сложившейся ситуацией, превысила 40 млн долларов. На сегодняшний день в Украину в качестве гуманитарной помощи отправлено 134 трансформатора и комплектных трансформаторных подстанций, около 70 генераторов, а также около 3,4 млн метров электрических кабелей и проводов.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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