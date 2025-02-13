Самир Шарифов стал сопредседателем МПК с тремя странами СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об изменениях в состав межправительственных комиссий (МПК) с рядом стран.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Беларусью с азербайджанской стороны назначен вице-премьер Самир Шарифов (ранее комиссию возглавлял Али Ахмедов).

Кроме этого, Самир Шарифов возглавил межправительственную комиссию по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Таджикистаном (ранее ее возглавлял министр экологии и природных ресурсов) и Совместную межправительственную комиссию по экономическому и гуманитарному сотрудничеству с Кыргызстаном (ранее Али Ахмедов).

Помимо этого, сопредседателем совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Чехией назначен заместитель министра экономики Анар Ахундов (ранее Сахиб Мамедов).