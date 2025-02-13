В Налоговой службе отмечают рост числа трудовых договоров в частном секторе

С начала 2019 года и до последнего времени зафиксирован рост числа трудовых договоров до 471 000, в том числе, в ненефтяном частном секторе – до свыше 443 000.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли, выступая на форуме «Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация».

Он отметил, что в результате налоговых реформ рост числа заключенных трудовых договоров в ненефтяном частном секторе составил 82,1%.

Реформы на трудовом рынке Азербайджана получили высокую оценку экспертов Гарвардского университета, добавил он.

Г.Агаев