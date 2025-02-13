Кто может претендовать на пенсию умершего?

В течение многих лет работы на пенсионном счету гражданина накапливается определенная сумма.

Что происходит с пенсионным капиталом, если человек умирает до достижения пенсионного возраста или не успевает полностью израсходовать свой капитал после начала получения пенсии?

Как сообщает ABC.AZ, адвокат Кямандар Гусейнов пояснил, что пенсионный капитал умершего может быть передан его наследникам, передает 1news.az.

Члены семьи покойного, после оформления прав на наследство через нотариуса, могут подать заявление на получение средств из Государственного фонда социального обеспечения.

Пресс-секретарь Государственного фонда социального обеспечения Рашад Мехдили отметил, что пенсионные накопления гражданина после его смерти перераспределяются на социальное обеспечение его семьи.

Также представитель Фонда добавил, что повышение пенсий, осуществляемое в рамках ежегодной индексации, распространяется и на пенсии, выплачиваемые в случае потери кормильца.