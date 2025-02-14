Трамп заявил о смерти БРИКС после угрозы пошлинами

Объединение стран БРИКС «умерло» после угрозы США ввести пошлины

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«БРИКС мертво с тех пор, как я предупредил, что если они начнут играть с долларом, то получат стопроцентные пошлины. БРИКС мертво», — сказал Трамп.

«Если какая-либо торговля будет проводиться в этом случае, то это будет, как минимум, стопроцентная пошлина», — сказал Трамп. Так он ответил на вопрос о создании странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой — собственной валюты.

С угрозами ввести 100% в случае разработки странами БРИКС собственной валюты Трамп выступал и ранее. Так, в декабре, после победы на выборах, он заявил, что США требуют от стран объединения «не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара».

В противном случае, по словам Трампа, они «столкнутся со стопроцентными пошлинами», а также «попрощаться с продажами в замечательную экономику США». «Они могут найти себе другого лоха!» — написал он.

Страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты, говорил в конце января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, члены БРИКС обсуждают создание новых инвестиционных платформ.

«В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее, вот о чем идет речь», — сказал Песков.

Источник: РБК