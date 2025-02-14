ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Опухоль на лице, эпилепсия и проблемы с почками: Трое детей нуждаются в поддержке - ФОТО - ВИДЕО

Фидан, Марьям и Тахет Гусейновы страдают различными заболеваниями и очень нуждаются в помощи неравнодушных людей.

В беседе с 1news.az мама детей Вафа Алиева рассказала, что Марьям страдает нейрофиброматозом (болезнью Реклингхаузена), Фидан - эпилепсией, а у Тахета проблемы с почками.

«Фидан - 14 лет, Тахету - 11, Марьям - 10 лет. Фидан с рождения борется с эпилепсией, без регулярного приема медикаментов приступы учащаются. Тахет перенес две операции из-за проблем с почками», - рассказала она.

По словам Вафы ханум, состояние Марьям наиболее тяжелое: опухоль на лице растет с каждым днем, мешая ей видеть и слышать. Врачи говорят, что сначала необходимо пройти курс лечения, а затем провести операцию по удалению самой опухоли.

«Отец детей оставил нас много лет назад и не оказывает ни материальной, ни моральной поддержки. Я работаю уборщицей, содержу детей на пенсию Марьям и свою зарплату», - рассказала она.

Вафа Алиева сообщила, что на данный момент они находятся в клинике, так как состояние Марьям резко ухудшилось, у нее изо рта пошла кровь.

«Врач назвал сумму в 12 тысяч манатов на лечение, но у меня нет такой суммы. Я не хочу видеть, как мой ребенок будет умирать. Прошу всех неравнодушных людей помочь!» — в отчаянии молит многодетная мать.

Номер Вафы ханум для связи: +994 51 826-33-61

Kapital Bank: 4169 7388 9844 3787