 Число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене выросло до 36 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене выросло до 36 человек

First News Media16:36 - Сегодня
Число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене выросло до 36 человек

По меньшей мере 36 человек пострадали при наезде автомобиля на демонстрантов в Мюнхене 13 февраля.

Как передает ТАСС, об этом сообщил замначальника управления полиции города Кристиан Хубер.

«В настоящее время речь идет о 36 пострадавших, по которым мы имеем информацию», - заявил он на пресс-конференции.

По его словам, в полиции не исключают, что число пострадавших может вырасти. Два человека получили «тяжелейшие травмы», в том числе ребенок, восемь находятся в больницах с тяжелыми травмами и еще десять - с травмами средней тяжести. Остальные пострадали незначительно.

Хубер добавил, что данные по пострадавшим могут быть не окончательными, поскольку не исключено, что некоторые участники демонстрации не стали обращаться за медицинской помощью.

Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих, его водитель был задержан. Это был 24-летний гражданин Афганистана, который, жил в Германии с декабря 2016 года.

Поделиться:
222

Актуально

Мнение

Наркотики, терроризм, «цветные революции»: На что USAID тратил деньги американских ...

Интервью

Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как ...

Xроника

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную действительную военную ...

Общество

Минздрав подал в суд на известную клинику - ОБНОВЛЕНО

В мире

ВОЗ о риске распространения оспы обезьян в Азербайджане

Пашинян просит ЕС поддержать реформы в Армении

Эрдоган: Турция ожидает от Трампа выполнения предвыборных обещаний по Газе

Москва обвинила Иреван в блокировке переговоров по транспортным маршрутам

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Российская туристка упала со скалы в Турции, пытаясь сделать селфи - ФОТО

Илон Маск привел 4-летнего сына в кабинет Трампа - ФОТО

Макрон на саммите в Париже не пожал руку премьеру Индии

Илон Маск заявил, что не собирается покупать TikTok

Последние новости

ЦИК утвердил протокол о результатах муниципальных выборов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

На избирательных участках, где были выявлены нарушения закона, результаты голосования аннулированы

Сегодня, 19:15

В Азербайджане запретят наружную рекламу отелей, не соответствующих звездной категории - ФОТО

Сегодня, 18:55

Бакинский славянский университет захватил общественную парковку - ЗАЯВЛЕНИЕ AYNA - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:40

Молодые азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Румынии

Сегодня, 18:20

Состоялась рабочая встреча в рамках Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:05

​​​​​​​Ажда Пеккан оказалась в центре скандального судебного разбирательства

Сегодня, 17:56

ВОЗ о риске распространения оспы обезьян в Азербайджане

Сегодня, 17:43

Мошенничество на 70 тысяч манатов в Баку: Подозреваемая задержана

Сегодня, 17:41

Алсу показала «скромный» азербайджанский завтрак трехмиллионной аудитории в Instagram – ВИДЕО

Сегодня, 17:38

Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как кладезь современной музыки» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 17:33

Можно ли наследовать пенсионный капитал в Азербайджане? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Сегодня, 17:30

Пашинян просит ЕС поддержать реформы в Армении

Сегодня, 17:11

Эрдоган: Турция ожидает от Трампа выполнения предвыборных обещаний по Газе

Сегодня, 17:09

Москва обвинила Иреван в блокировке переговоров по транспортным маршрутам

Сегодня, 17:06

Между Парком высоких технологий и ведущими вузами Азербайджана подписан Меморандум о взаимопонимании

Сегодня, 16:57

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 200-летнего юбилея Мирзы Гадима Иревани

Сегодня, 16:50

Эрдоган: Многие террористические группировки в Сирии уже распались

Сегодня, 16:45

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Сегодня, 16:39

Число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене выросло до 36 человек

Сегодня, 16:36
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31