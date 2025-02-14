Число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене выросло до 36 человек

По меньшей мере 36 человек пострадали при наезде автомобиля на демонстрантов в Мюнхене 13 февраля.

Как передает ТАСС, об этом сообщил замначальника управления полиции города Кристиан Хубер.

«В настоящее время речь идет о 36 пострадавших, по которым мы имеем информацию», - заявил он на пресс-конференции.

По его словам, в полиции не исключают, что число пострадавших может вырасти. Два человека получили «тяжелейшие травмы», в том числе ребенок, восемь находятся в больницах с тяжелыми травмами и еще десять - с травмами средней тяжести. Остальные пострадали незначительно.

Хубер добавил, что данные по пострадавшим могут быть не окончательными, поскольку не исключено, что некоторые участники демонстрации не стали обращаться за медицинской помощью.

Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих, его водитель был задержан. Это был 24-летний гражданин Афганистана, который, жил в Германии с декабря 2016 года.