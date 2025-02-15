В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни

В Азербайджане переставлены местами рабочие и выходные дни .

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 27 и 28 марта 2025 года переставлены с выходными днями 10 марта и 1 апреля соответственно.

Таким образом, количество выходных дней на праздник Новруз увеличено до 11. Так, с 20 по 30 марта будут нерабочие дни. Кроме того, поскольку праздник Рамазан приходится на 30-31 марта, 31 марта также будет нерабочим днем. А 1 апреля будет официальным рабочим днем.