МИД Азербайджана поздравил Литву с Днем независимости - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Литву с Днем независимости.

Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети "X".

"Поздравляем правительство и граждан Литвы с Днем независимости. Пусть этот знаменательный день ещё больше укрепит узы дружбы между нашими народами", - говорится в публикации.

On the occasion of Lithuania's National Day, we extend congratulations to the government and citizens of Lithuania.



May this significant day further enhance the bonds of friendship between our nations. 🇦🇿🇱🇹@LithuaniaMFA pic.twitter.com/USjEQ6WuxR — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 16, 2025